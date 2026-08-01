ABD’den Irak ve Orta Doğu’daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Abd Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Orta Doğu bölgesindeki vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımlayarak, hava sahalarının önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve seyahatlerde ciddi aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ABD-İran arasındaki askeri ve diplomatik gerginlik nedeniyle Orta Doğu bölgesinde tansiyon yükseliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımlayarak, muhtemel uçuş iptalleri, hava sahasının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklı olunmasını istedi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından sürekli teyakkuz halinde olmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve yerel medyayı takip etmeleri istendi. Ayrıca, hava sahasının herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği veya seyahatlerde ciddi aksaklıklar yaşanabileceği belirtilirken, muhtemel bir saldırı durumunda güvenli bir yere sığınılması ve enkaz ya da düşen cisimlerden uzak durulması tavsiye edildi.

Hava yolu şirketlerinden iptal ve erteleme

ABD vatandaşlarına, mümkünse bölgeden ayrılmaları veya güvenlik durumunun kötüleşmesi halinde ayrılmaya hazır olmaları tavsiye edildi. Ayrıca, Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarından da bölgeye veya bölge üzerinden yapacakları seyahatleri ciddi şekilde gözden geçirmeleri istendi. Seyahat etmeyi tercih edenlerin ise havalimanları ile hava yolu şirketlerinin duyurularını yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

İran ve müttefik gruplara dikkat çekildi

Açıklamada, Orta Doğu dışındaki bazı ABD diplomatik temsilciliklerinin de hedef alındığı belirtilerek, İran ve İran destekli grupların yurt dışındaki ABD çıkarlarını, ABD ile bağlantılı tesisleri, Amerikan şirketlerini ve ABD vatandaşlarını hedef alabileceği uyarısı yapıldı. Bölgedeki güvenlik ortamının hızla değiştiği ve öngörülemez olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın son dönemde önceden uyarıda bulunmaksızın saldırılar düzenlediği ve operasyon alanını daha önce hedef alınmayan Mısır gibi bölgelere kadar genişlettiği ifade edildi.

Öte yandan Iraklı kaynaklardan elde edinilen bilgilere göre, bölgedeki bazı hava yolu şirketleri bölgedeki çatışmalar öncesindeki uçuş programlarına dönüşü erteledi, bazı şirketler ise belirli seferlerini iptal etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı