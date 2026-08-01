Çatıdaki çıplak şahıs intihar paniğine neden oldu: Turist olduğu ortaya çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan Mebusan Yokuşu'ndaki bir binanın çatı katında çıplak bir kişi gören vatandaş, şahsın intihar edeceğini düşünerek güvenlik güçlerine haber verdi.

ŞAHIS TURİST, OLAY YANLIŞ ANLAŞILMA ÇIKTI

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede çatıdaki kişinin turist olduğu ve olayın yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.

"BİZ UTANDIK, GERİYE DÖNDÜK"

Yan taraftaki inşaat halindeki bir binada çalışan işçi Mustafa Örs, turiste tepki göstererek, "Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. 'Bu kime hareket yapıyor?' dedik. Biz utandık, geriye döndük. Bir daha baktık, adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik, çektik gittik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı