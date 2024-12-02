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ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yaşananlarla ilgili sorumlu tuttuğu ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye'deki politikamız değişmedi ve Esad'ı hala elleri masumların kanına bulanmış acımasız bir diktatör olarak görüyoruz.' denildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı Suriye'de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'deki politikamız değişmedi ve Esad'ı hala elleri masumların kanına bulanmış acımasız bir diktatör olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE MUHALİFLER İLERLİYOR

Suriye'de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı başlattığı harekatta ciddi sonuçlar aldı. Halep başta olmak üzere birçok kritik kenti ele geçiren silahlı muhalifler ilerleyişini sürdürürken, sessizliğe gömülen Beşar Esad günler sonra yaptığı açıklamada yaşananlarla ilgili ABD'yi sorumlu tuttu.

ABD: ESAD HALA ELİ KANLI BİR DİKTATÖR

ABD'den ise açıklama gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki politikamız değişmedi ve Esad'ı hala elleri masumların kanına bulanmış acımasız bir diktatör olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

ESAD: ABD BÖLGE HARİTASINI YENİDEN ÇİZMEYE ÇALIŞIYOR

İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Esad, çatışmalar için, "ABD çıkarları doğrultusunda bölge haritasını yeniden çizme girişimi" yorumunu yaptı. Esad, "Terörist tırmanışı, bölgeyi bölme ve içindeki ülkeleri parçalama ve haritayı ABD ve Batı'nın hedefleri doğrultusunda yeniden çizme gibi geniş kapsamlı hedefleri yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıJY:

SURİYE'DE TALİBAN BENZERİ BİR DEVLET OLACAĞINA SEKÜLER ESAD KALSIN MİLYAR KAT DAHA İYİ OLUR.

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

sanki sizin elleriniz masum kanına hiç bulaşmamış.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

PKK, esed, İtrail, ABD, İng, Fransa alayınız eli kanlı trörstlersiniz.

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Haber Yorumlarıoturan:

amerika aynı gerekçeyle saddamı astıi kaddafiyi linç etti. esad iyi veya kötü devlet başkanı. o giderse ülkesi 5 e bölünür. saddamdaki hatayı yapmayın.

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Haber YorumlarıEmre null:

cok guzel bher zaman seçimle yönetilen demokratik yönetimler olmali ki Halk beğenmediğini değiştirebilsjn esadi zalimlerden başkası desteklemez bir de pkk lilar destekler zaten gidin dem li tiktok sosyal medya sayfalarına bakin surekli esadi netanyahuyu israili ovucu yayınlar paylaşımlar dolu onlar israilin Kürt devleti kuracağını ümit ediyorlar ondan israili destekliyorlar oysa musluman insan veya bir toplum hakkını ararken şeytandan zalimden medet ummak hak yoldan hakkini arar ama dem liler netanyahuyu destekliyor dunya lideri falan diyorlar sosyal medyadan surekli israil destekleyici paylaşımlar yapiyor siz çocuklarının kanını dökerek savas kazanan bir zalimden kafirden medet ummak kafirligin ta kendisidir

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Esad elleri masumların kanına bulanmış acımasız bir diktatör bencede öyle de İsrail masum bir devlet mi? Kim daha çok masum insan öldürmüş hesaplayalım. ABD için ölen masum insanların hiçbir değeri yok. Sadece çıkarları nerdeyse orayı suçlayan bir devlet..

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bizim hu hu culad şimdi Amerikalı olur Esad oldu ESET sonda Esat oldu şimdi gene ESET oldu

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Haber YorumlarıLouis Tay:

Sahadaki yamyamların ABD den farkı olmadığı için ABD destekliler

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Haber YorumlarıBurak Üner:

Elleri tertemiz ya yapşak…

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Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Eli kanlı diyen ABD önce kendi ellerine baksın. Tencere dibin kara, seninki benden kara...

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