ABD'deki Türk seçmenler sandığa akın etti

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ABD'deki Türk seçmenler sandığa akın etti. Oy verme işleminin Türkiye'nin yedi temsilciliği ve New York Başkonsolosluğuna bağlı New Jersey ve Long Island'da kurulan sandıklarda oy verme işleminin başladığı ilk günde 19bin 690 Türk vatandaşı oy kullandı