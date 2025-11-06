ABD'de Hükümet Kapanması Uçuşları Etkiliyor: Seferler %10 Azalacak

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesiyle ülke genelindeki 40 büyük havalimanındaki uçuş seferleri sayısının yüzde 10 azaltılacağını açıkladı.

ABD'de hükümetin kapalı kalması nedeniyle sivil havacılık sektöründe yaşanan kriz büyümeye devam ediyor. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelindeki 40 büyük havalimanındaki uçuş seferlerinin sayısının yüzde 10 azaltılmasına karar verildiğini açıkladı. Kararın yarın yürürlüğe gireceğini bildiren Bakan Duffy, henüz hangi havalimanlarının etkileneceğini açıklamadı. Duffy, Demokratların hükümetin yeniden açılmasını kabul etmesi durumunda sefer sayılarının eski haline dönebileceğinin altını çizdi.

Söz konusu açıklama, havacılık şirketlerini 36 saat içinde büyük ölçüde kesintiler yapmaya zorladı. Bu nedenle birçok yolcu gelecek günlerde hava yolculuğuna ilişkin endişelerini dile getirerek havayolu müşteri hizmetleri telefonlarına akın etti.

"En az 3,2 milyon yolcu aksamalardan etkilendi"

Hükümetin 1 Ekim'den bu yana kapalı kalması nedeniyle yaklaşık 13 bin hava trafik kontrolörü ve 50 bin Ulaştırma Güvenlik İdaresi çalışanı maaş almadan çalışıyor. Ayrıca, hükümetin kapanması hava trafiği kontrolünde aksaklıklar yaşanmasına neden olarak bugüne kadar on binlerce uçuşun ertelenmesini sağladı.

Ayrıca havayolu şirketlerinden yapılan açıklamalarda, en az 3,2 milyon yolcunun bu aksamalardan etkilendiği belirtildi.

Hükümet harcama yetkisini kaybetmişti

Temsilciler Meclisi'nin hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını 19 Eylül'de onaylamasına rağmen Senato'daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bu konuda anlaşmaya varamamıştı. ABD Kongresi'nin iki kanadını da kontrol eden Cumhuriyetçilerin Senato'da geçici bütçe tasarısı geçirmek için gerekli olan 60 oya sahip olmaması, Demokratların desteğini gerekli kılmıştı. Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılması ve sosyal harcamalarda yapılan kesintilerin durdurulması gibi talepleri geçici bütçe desteği için şart koşmuştu. Cumhuriyetçiler bunun ABD'lilerin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıracağını savunarak taviz vermemişti.

Senato'nun mali yılın sonu olan 30 Eylül'e kadar geçici bütçeyi onaylamaması nedeniyle hükümet, yeni mali yılın başlangıcı olan 1 Ekim itibariyle harcama yetkisini kaybetmişti. - WASHINGTON