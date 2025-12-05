Haberler

ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner'in eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile tutukluyken görüşme istemesi

ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner'in eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile tutukluyken görüşme istemesi
Güncelleme:
Paris İstinaf Mahkemesi, ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in, hapis cezasında olan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmesine izin verdi. Sarkozy'nin cezaevindeki durumu ve görüşmenin detayları önümüzdeki günlerde merakla bekleniyor.

Paris İstinaf Mahkemesi, ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'e 21 Ekim'de tutuklanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile La Sante Cezaevi'ndeki mahkumiyeti sırasında görüşmek için izin verildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Paris İstinaf Mahkemesi, ABD'nin Yahudi asıllı Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in, 21 Ekim'de tutuklanan ve 10 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile La Sante Cezaevi'ndeki mahkumiyeti sırasında görüşme gerçekleştirmek için izin istediğini açıkladı. Mahkemeden yapılan açıklamada Kushner'e görüşme izni verildiği bildirse de, Sarkozy'e yakın bir kaynak, görüşmenin cezaevinde gerçekleşmediğini ancak ikilinin bir araya geldiğini söyledi. Sarkozy'nin gelecek hafta yayımlanması beklenen "Bir Mahkumun Günlüğü" adlı kitabında olaya ilişkin bir açıklama yapmasının beklendiği belirtilirken, görüşmeye ilişkin başka bir detay verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Kushner, ABD'nin yakın bir dostu olan eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'i kendisine duyduğu kişisel şefkat ve saygı nedeniyle ziyaret etmek istedi" dedi.

Charles Kushner'in de daha önce yasa dışı seçim kampanyası bağışları ve vergi kaçakçılığı da dahil çeşitli suçlardan ABD'de hapis cezasına çarptırıldığı ve 2020 yılında ABD Başkanı Donald Trump tarafından başkanlık affı aldığı biliniyor.

Sarkozy, 25 Eylül 2025 tarihinde 2007 yılında seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kamu fonlarını zimmetine geçirme, pasif yolsuzluk ve yasa dışı finansman suçlamalarından ise beraat etmişti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin hapis cezası, temyiz süreci tamamlanmadan hemen uygulanmıştı. Mahkeme, 20 gün hapis yatan Sarkozy'nin cezasının sürdürülmesine gerek duyulmadığını açıklayarak, eski Cumhurbaşkanını adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
