ABD Başkanı Joe Biden'ın Colorado ziyareti iptal oldu

NEW İsrail'i ziyaret edebileceği yönünde haberler çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın bugünkü Colorado ziyareti iptal oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın ekonomi ve enerji politikaları kapsamında ziyaret edeceği Colorado seyahatinin ertelendiği ve daha sonra yeniden planlanacağı bildirildi.

Açıklamada Biden'ın ulusal güvenlik toplantılarına katılmak üzere Beyaz Saray'da olacağı bilgisi paylaşıldı.

2024 başkanlık seçimlerine hazırlanan Biden'ın Colorado eyaletinde enerji ve "Bidenomics" politikaları hakkında konuşması bekleniyordu.

İsrail'e ziyaret gündemi

Güvenlik ve lojistik bağlamında özenle planlanan başkan ziyaretlerinin son anda iptal edilmesi oldukça nadir bir durum. Amerikan ve İsrail basınında yer alan haberlerde Biden'ın, İsrail'e desteğini vurgulamak üzere hafta içinde bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığı ifade edilmişti.

Beyaz Saray olası ziyaretle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da Biden'ın bugünkü programının iptal olması İsrail ziyaretinin bu hafta içinde gerçekleşebileceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Biden, şubat ayında da basını bilgilendirmeden sürpriz bir şekilde Ukrayna'yı ziyaret etmişti.