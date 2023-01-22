Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

Politika Haberleri

ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Wilmington'daki konutunda yapılan aramalar sonucunda 6 gizli belge daha bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Wilmington'daki konutunda yapılan aramalar sonucunda 6 gizli belge daha bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma gizli belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı'na (DoJ) bağlı müfettişler, Biden'ın ABD'nin Delaware eyaletinde bulunan Wilmington'daki konutunda yaklaşık 13 saat süren bir arama gerçekleştirdi. Biden'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, aramalar kapsamında 6 yeni gizli belge bulunduğu belirtildi. Belgelerden bazılarının Biden'ın senatör olduğu zamanlara bazılarının ise ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yürüttüğü döneme ait olduğu öğrenildi. Aramalar esnasında Biden'ın ve eşi First Lady Jill Biden'ın evde bulunmadığı aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Adalet Bakanlığı Joe Biden Delaware Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title