ABD, Afganistan Pasaportu Taşıyanlara Vize Vermeyi Durdurdu
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Afganistan pasaportu taşıyan kişilere vize vermeyi durdurduklarını açıkladı ve güvenliğin öncelik olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Trump, göçmenlik politikaları üzerinde Biden'ı hedef alarak üçüncü dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Afganistan pasaportu taşıyan kişilere vize vermeyi durdurduklarını belirterek, "ABD'nin, ülkesini ve halkını korumaktan daha büyük bir önceliği yoktur" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağını" açıklamasının yankıları sürerken, ABD hükümetinden dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Afganistan pasaportu taşıyan kişilere vize vermeyi durdurduklarını belirterek, "ABD'nin, ülkesini ve halkını korumaktan daha büyük bir önceliği yoktur" açıklamasında bulundu.

İltica kararları da askıya alındı

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph B. Edlow da, her yabancının mümkün olan en yüksek güvenlik düzeyinde incelenip tarandığından emin olana kadar tüm iltica kararlarının askıya alındığını duyurarak, "Amerikan halkı her zaman önce gelir" dedi.

Trump, göçmenlik politikaları üzerinden Biden'ı hedef almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında görevli 2 Ulusal Muhafıza saldıran şüphelinin Afgan uyruklu olduğunun tespit edilmesinin ardından, bir kez daha önceki ABD Başkanı Joe Biden ve uyguladığı göçmenlik politikalarını hedef almıştı. ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından bazı göçmenlerin uçakla buradan getirildiğini gösteren bir fotoğrafı paylaşan Trump, "Bu, Afganistan'dan yapılan o dehşet verici hava tahliyesinin bir parçasıydı. Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz ve kontrolden geçirilmeden ülkemize aktı. Bunu düzelteceğiz, ancak sahtekar Joe Biden ve çetesinin ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durdurmayı vaad etmişti

Önceki göçmenlik politikalarının ABD'nin kazanımlarını aşındırdığını ve birçok kişi için yaşam şartlarını kötüleştirdiğini savunan Trump, "ABD sisteminin tamamen toparlanmasına imkan tanımak için üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım" demişti. Biden döneminde yasadışı şekilde ülkeye kabul edilen milyonlarca kişi dahil ABD'ye değer katmayan ya da sevmeyen herkesi ülkeden göndereceğini vurgulayan Trump, "Ülkemizin vatandaşı olmayan kişilere yönelik tüm federal yardımları ve destekleri sonlandıracağım. İç huzuru baltalayan göçmenlerin vatandaşlıklarını geri alacağım ve kamuya yük olan, güvenlik riski oluşturan veya batı medeniyetiyle uyumsuzluk sergileyen yabancı uyrukluları sınır dışı edeceğim" açıklamasında bulunmuştu. - WASHINGTON

