Haberler

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı Haber Videosunu İzle
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarar tespit edildi.
  • Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük davasında 5 tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
  • 14 sanık hakkında 'nitelikli zimmet' suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük davasında, mahkeme 5 tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Kaynak: ANKA / Politika
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yaşasın adalet nicedir bu tip haberleri duymuyorum .

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus:

Adalet yok diyenler şimdi yaşasın adalet diyor. Komik:))

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Benim gözümde Sayın Mansur Bey ve Sayın İmamoğlu'na Uhu bile yapışmaz. Saygılarımla.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
Saç ekimi sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti

Saç ekimi sırasında fenalaştı! Kurtarılamadı
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
Saç ekimi sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti

Saç ekimi sırasında fenalaştı! Kurtarılamadı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor