ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserler hakkında hazırlanan MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporları çarpıcı bulgular ortaya koydu.

759 MİLYON TL'LİK KONSER GİDERİ

Raporlara göre konserler için toplam 759 milyon TL ödeme yapıldı. Ancak bu tutarın 608 milyon TL'si yalnızca dört firmaya (ENFEST, FESTİVA, EVREN ve UNIVERCE) aktarıldı. Üstelik firmalar arasında akrabalık bağları bulunduğu, ödenen paraların şahsi hesaplara geçtiği tespit edildi.

SANATÇILARA SADECE YÜZDE 20

MASAK raporuna göre, konserlerde sahne alan sanatçılara ödenen miktar toplam harcamanın yalnızca yüzde 20'sine denk geliyor. Geri kalan yüzde 80'in yüklenici firmalar arasında pay edildiği belirlendi.

SAHTE FATURA VE PARA TRANSFERLERİ

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon'un sahte fatura düzenleyerek milyonlarca liralık mal alımı yaptığı kaydedildi.

Bazı şirketlerin adreslerinde bulunmadığı, yeni kurulduğu ve fatura düzenlemek dışında faaliyeti olmadığı ortaya çıktı.

Toplamda 163 milyon TL'nin İstanbul'daki "Yolkenarı" isimli bir restoran ve eğlence mekanına transfer edildiği belirlendi.

Evren Teknik üzerinden yapılan 365 milyon TL'lik çek tahsilatının 325 milyon TL'si İrfan Ç., 39 milyon TL'si ise Murat Ö.'nün hesaplarına geçti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında ABB'nin eski yöneticileri ve organizasyon firmalarının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.

BÜYÜK KAMU ZARARI

Hazırlanan raporlarda ABB'nin yalnızca 32 konser için 154 milyon TL'nin üzerinde kamu zararı oluşturduğu vurgulandı. İhale süreçlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde tek şirket üzerinden yürütüldüğü de tespitler arasında yer aldı.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Soruşturma sonrası gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik yürütülen operasyona ilişkin sessizliğini bozdu. Gazeteci Ünsal Ünlü'ye konuşan Yavaş, 2021-2024 dönemine dair yapılan incelemeleri hatırlatarak, herhangi bir kamu zararının bulunmadığını söyledi.

"KENDİ İNCELEMEMİZİ DE YAPTIK"

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada."

"BAMBAŞKA BİR YERE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Yavaş, operasyon kapsamında yöneltilen suçlamaların farklı boyutlara taşındığını belirterek, "Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" dedi.