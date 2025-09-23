Haberler

ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASAK raporuna göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarının yalnızca yüzde 20'si sanatçılara, yüzde 80'i ise yüklenici firmalara aktarıldı. 759 milyon TL'lik ödemede sahte faturalar ve usulsüz transferler tespit edilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserler hakkında hazırlanan MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporları çarpıcı bulgular ortaya koydu.

759 MİLYON TL'LİK KONSER GİDERİ

Raporlara göre konserler için toplam 759 milyon TL ödeme yapıldı. Ancak bu tutarın 608 milyon TL'si yalnızca dört firmaya (ENFEST, FESTİVA, EVREN ve UNIVERCE) aktarıldı. Üstelik firmalar arasında akrabalık bağları bulunduğu, ödenen paraların şahsi hesaplara geçtiği tespit edildi.

SANATÇILARA SADECE YÜZDE 20

MASAK raporuna göre, konserlerde sahne alan sanatçılara ödenen miktar toplam harcamanın yalnızca yüzde 20'sine denk geliyor. Geri kalan yüzde 80'in yüklenici firmalar arasında pay edildiği belirlendi.

SAHTE FATURA VE PARA TRANSFERLERİ

  • Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon'un sahte fatura düzenleyerek milyonlarca liralık mal alımı yaptığı kaydedildi.
  • Bazı şirketlerin adreslerinde bulunmadığı, yeni kurulduğu ve fatura düzenlemek dışında faaliyeti olmadığı ortaya çıktı.
  • Toplamda 163 milyon TL'nin İstanbul'daki "Yolkenarı" isimli bir restoran ve eğlence mekanına transfer edildiği belirlendi.
  • Evren Teknik üzerinden yapılan 365 milyon TL'lik çek tahsilatının 325 milyon TL'si İrfan Ç., 39 milyon TL'si ise Murat Ö.'nün hesaplarına geçti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında ABB'nin eski yöneticileri ve organizasyon firmalarının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.

BÜYÜK KAMU ZARARI

Hazırlanan raporlarda ABB'nin yalnızca 32 konser için 154 milyon TL'nin üzerinde kamu zararı oluşturduğu vurgulandı. İhale süreçlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde tek şirket üzerinden yürütüldüğü de tespitler arasında yer aldı.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Soruşturma sonrası gözlerin çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik yürütülen operasyona ilişkin sessizliğini bozdu. Gazeteci Ünsal Ünlü'ye konuşan Yavaş, 2021-2024 dönemine dair yapılan incelemeleri hatırlatarak, herhangi bir kamu zararının bulunmadığını söyledi.

"KENDİ İNCELEMEMİZİ DE YAPTIK"

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada."

"BAMBAŞKA BİR YERE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Yavaş, operasyon kapsamında yöneltilen suçlamaların farklı boyutlara taşındığını belirterek, "Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Vay babam vay Ankaralıda beklesin ki hizmet gelecek diye

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıslim shady:

Mansur yavaşa oy veren akpli,mhpli ve chpli vatandaşların bu olaya inandığını sanmıyorum. Neden çünkü gökçek gibi bir gerçekle yaşadılar.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Mahsur çırpınma seninde sonun eko gibi olacak . Ankara da 1 tane icraat yok sanatçılar üzerinden yediniz paraları. 29 Ekim.gelsin diye göbek atiyonuz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDevran Demir:

asgari ücrete 20ü0 tl zam verirken 5 gün toplantı yaparsınız ama iş totoçluğa gelince kral sizsiniz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan ballı:

100%80 firmalara nasıl gidiyor neden gidiyor ne yapiyorki bu firma karda 130 milyon dolar kazanıyor eskiden heykel dikerek yolsuzluk yapıyorlardı baktılar az geliyor konser de daha çok para var hadi konser verelim yılda 58 konser nasıl iyimi ??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, 690 mağazalı dev giyim markasını satıyor

Türkiye'nin 690 mağazalı tekstil devi rekor bedelle satılıyor
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı

ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.