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Ankara Büyükşehir, Ebru Gündeş konserinin maliyetini açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan milyonlarca liralık ödemeler hakkında iddialara yanıt vereceğini duyururken, 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası olduğu iddia edilen bir belge ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi, söz konusu belgenin gerçekle ilgisi olmadığını açıkladı. Açıklamada gerçek tutarın 44 milyon 937 bin 117 TL olduğu da duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için 69 milyon, 71 milyon ve 80 milyonluk ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddialar sonrasında başlattığı soruşturmanın tamamlandığını duyuran Yavaş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

'BELGESİ ORTAYA ÇIKTI' İDDİASI

Yavaş'ın açıklamalarının ardından 69 milyon TL ödendiği öne sürülen Ebru Gündeş konserinin belgesinin ortaya çıktığı öne sürüldü. Yayınlanan belgede, konser için Gündeş ile 16 milyon 215 bin TL'lik ödeme karşılığında anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

'52 MİLYONLUK TEKNİK HİZMET' İDDİASI

Belgede, geriye kalan tutar olan 52 milyon 800 bin TL'nin ise günlüğü 5 milyon 280 bin TL'den olmak üzere toplam 10 günlük teknik hizmet karşılığında ödeneceği belirtildi.

ABB'DEN YALANLAMA GELDİ: 44 MİLYON ÖDENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın ve sosyal medya hesapları üzerinden yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi servis edilmektedir. Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur. Net rakam 69 milyon lira değil "KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira"dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş'in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100'e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız.

Gerçeklerin tüm detaylarıyla anlatılacağı kamuoyunun bilgilendirileceği açıklama Pazartesi günüsaat 15.00'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılacaktır."

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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımehmet akif Solak:

44 milyon az mı?

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Haber YorumlarıMaydanoz:

Bayaaaaaaaaaa azmışşşşşşşş çekirdek parasıııııı

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

sadece chp belediyeleri böyle para yediriyor şarkıcılara tüyü bitmemiş yetimin hakkı var....

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Haber Yorumlarımehmet arif inci:

ABB'den hep bi Yalanlama geliyor ama alın buda belge gerçek bu diye bişey söyleyemiyorlar peki neden söyleyemiyorlar ? Belge sahibi ve işi veren siz değil misiniz gerçeği göstermek yerine neden sürekli kaçmaya çalışıyorsunuz ? Halka çorba Sanatçıya ve organizasyoncuya Milyonlar Halk çorbayı diğerleri Milyonları yiyor .

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Az mıs bıre hayatınız yalan

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Haber YorumlarıMurat Gündüz:

Zaten hırsız da hep AKP oluyor.

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Haber YorumlarıBlackened:

Yalan mıymış? Mansur Bey belediyeden çıkan bir kuruş para yok dediniz? Hani?

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Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Mansur YAVAŞ ve Ekrem İmamoğlu nasıl insanlarsa toz bile konmuyo üstlerine

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Haber YorumlarıEmre Şencan:

Mansur baba oda çok be az para değil sana güveniyoruz güvenimizi zedeleme

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