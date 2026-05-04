AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Trump'ın açıklamasının zamanlaması sürpriz oldu"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleştirilen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi öncesinde, "ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesi uzun zamandır konuşuluyordu, ancak Trump'ın açıklamasının zamanlaması sürpriz oldu" dedi.

Ermenistan, Avrupalı liderleri ağırlıyor. Liderler, başkent Erivan'da gerçekleştirilen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirve öncesi açıklamasında toplantıda ele alınacak konulara değindi. 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bağımsız bir Avrupa konusunu ve üç alanda aşırı bağımlılığı tartışacaklarını ifade eden Von der Leyen, "İlki enerji. İthal fosil yakıtlara fazlasıyla bağımlıyız ve bu nedenle küresel piyasalara da bağımlı durumdayız. Avrupa içinde kendi kaynaklarımızı artırmalıyız. Bunlar ise yenilenebilir enerji ve nükleer enerjidir" dedi.

İkinci konunun savunma ve güvenlik olduğunu ifade eden Von der Leyen, "Kendimizi savunup koruyabilmek için askeri kabiliyetlerimizi artırmalıyız" diye konuştu.

Üçüncü unsurun ise güvenilir tedarik zincirleri konusu olduğunu söyleyen AB Komisyonu Başkanı, "Bunun için benzer düşüncelere sahip ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yapmak üzere temas kuruyoruz. Latin Amerika ile bir anlaşmayı yeni tamamladık ve şimdi Hindistan ve Avustralya ile ilerliyoruz. Ayrıca Meksika'ya gideceğim" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Güney Kafkasya ve Orta Asya ile bağlantının önemine de değinen Von der Leyen, "Bu kapsamda Ermenistan çok önemli bir rol oynuyor, çünkü tedarik zincirlerimiz için bağlantısallık kritik önemde. Özellikle Güney Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlantı burada belirleyici" şeklinde konuştu.

"Trump'ın açıklamasının zamanlaması sürpriz oldu"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, zirve öncesi açıklamasında Avrupa'nın coğrafyadan ibaret olmayıp değerler ve ilkelerle ilgili olduğunu ve bugün Kanada'yı da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Zirvenin Erivan'da gerçekleştiriliyor olmasının özellikle İran'da savaş devam ederken Kafkasya'nın önemine işaret ettiğini söyleyen Kallas, bölgenin özellikle bağlantısallık ve Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu tehditler açısından önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan asker çekme açıklamasına ilişkin bir soru alan Kallas, "ABD askerlerinin Avrupa'dan çekilmesi uzun zamandır konuşuluyordu ancak Trump'ın açıklamasının zamanlaması sürpriz oldu. Bence bu, NATO içinde Avrupa sütununu gerçekten güçlendirmemiz ve daha fazlasını yapmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Kaja Kallas, "Amerikan askerleri Avrupa'da sadece Avrupa'nın çıkarları değil, aynı zamanda Amerikan çıkarları için de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın son hamleleriyle Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i cezalandırmak mı istediği sorusuna Kallas, "Başkan Trump'ın zihnini okuyamam. Bunu kendisinin açıklaması gerekir" cevabını verdi.

"Orta Koridor çok önemli"

Orta Asya, Güney Kafkasya ve Türkiye üzerinden Avrupa ve Çin'i birbirine bağlayan ticaret ve taşımacılık güzergahı Orta Koridor'a ilişkin bir soruya ise Kallas, "Orta Koridor çok önemli. Yani, Orta Doğu'da olanlara baktığımızda herkes ticaret yollarını çeşitlendirmeye ve tek bir ticaret yolunun kapanması riskini azaltmaya çalışıyor. Bu yüzden bağlantısallık ve bu güzergahlar son derece önemli. Elbette, bu konuda neler yapabileceğimizi ve ortaklarımızın kimler olduğunu da görmemiz gerekiyor" diye konuştu.

İlk kez Avrupa dışından bir ülke katılıyor

AB üyesi 27 ülkenin yanı sıra Batı Balkan ülkeleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İngiltere, Ukrayna ve Türkiye dahil yaklaşık 50 ülkeden dünya liderleri, Ermenistan'da düzenlenen 8. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için bir araya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında 2022'de Avrupa'nın geleceğine ilişkin siyasi ve stratejik tartışmalar için kurulan bir hükümetler arası platform olan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun sekizinci zirvesi, ABD ile gerginliklerin ardından müttefik arayışına giren Kanada'nın katılımıyla ilk defa Avrupa coğrafyası dışından bir ülkenin de katılımıyla gerçekleşiyor.

"Avrupa'da Geleceği İnşa Etmek: Birlik ve İstikrar" temasıyla gerçekleştirilen zirvede liderler, ABD-İran gerilimi dahil Avrupa ve bölgenin karşı karşıya olduğu tehditleri yüz yüze değerlendirme imkanı bulacak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın eş başkanlığında gerçekleştirilen zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz temsil ederken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kanada Başbakanı Mark Carney ve AB liderleri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de zirveye katılanlar liderler arsında yer aldı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı