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AB ve NATO Genelkurmay Başkanları Paris'te Toplandı

AB ve NATO Genelkurmay Başkanları Paris'te Toplandı
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Fransa'nın başkenti Paris'te, AB ve NATO üyesi 30 ülkenin genelkurmay başkanları bir araya geldi. Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak toplantıya katıldı. Toplantıda, güvenlik mimarisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konular görüşülecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi 30 ülkenin genelkurmay başkanları Paris'te bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi 30 ülkenin genelkurmay başkanları bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak katıldı.

Toplantıda, güncel gelişmeler ışığında mevcut güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanması durumunda Ukrayna'nın güvenliğine yönelik askeri destek konularını ele alması bekleniyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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