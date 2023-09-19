AB ve Arap Birliği, Filistin-İsrail barışını teşvik etmek için ortak girişim başlattı

Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün, İsrail ile Filistin'in anlaşmaya vardıklarında elde edecekleri kazanımları en üst seviyeye çıkararak barışı teşvik etmeyi amaçlayan 'Barış Günü Çabası' isimli ortak bir girişim başlattı.

Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün, İsrail ile Filistin'in anlaşmaya vardıklarında elde edecekleri kazanımları en üst seviyeye çıkararak barışı teşvik etmeyi amaçlayan "Barış Günü Çabası" isimli ortak bir girişim başlattı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Borrell, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu vesilesiyle bulundukları New York'ta bir araya geldi.

Taraflar, Orta Doğu barış sürecini hareketlendirmek için "Barış Günü Çabası" adını verdikleri, Filistin ve İsrail'in barış anlaşmasına vardıklarında elde edecekleri kazanımları en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen yeni bir girişime imza attı.

Barışa ulaşmayı teşvik etme amaçlı girişim, 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulacağı iki devletli çözümü esas alıyor.

Çalışma grupları oluşturuldu

Yeni girişim çerçevesinde barışa varılmasının akabinde "Barışı Destekleme Paketi" uygulamaya koyulacak.

AB, Arap Birliği, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün'ün temsilcileri, teknik düzeyde toplantılar yaparak paketin içeriğinin hazırlanmasına hemen başlayacak.

Bu çerçevede; barış sonrası potansiyel bölgesel, siyasi ve güvenlik işbirliği mekanizmalarının taslağını geliştirecek "Siyasi ve Güvenlik Çalışma Grubu", ticaret, yatırım, yenilik, ulaştırma altyapısı, doğal kaynaklar, iklim değişikliği ve çevre alanları da dahil olmak üzere ekonomik işbirliğine yönelik öneriler geliştirecek "Ekonomik ve Çevresel Çalışma Grubu" ile insani, kültürlerarası konularda işbirliğine yönelik teklifler geliştirecek "İnsani Boyut Çalışma Grubu" kuruldu.

Tarafların girişimle ilgili ortak yazılı açıklamasında, yeni çabanın Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den bu yana işgal edilen Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm eylemleri kınadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, girişimin, Arap Barış Girişimi dahil olmak üzere halihazırda uluslararası düzeyde kabul görmüş parametrelerin ötesine geçmeyi hedeflemediğine işaret edildi.

"Sihirli değneğim yok"

Öte yandan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Barış Günü Çabası" ile ilgili toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, söz konusu çalışma gruplarının gelecek ay Brüksel'de ilk toplantılarını yapacağını söyledi.

Borrell, "Eğer bugün burada herkes iki devletli çözümü desteklemekle gerçekten meşgul olsaydı, çözüm zaten gelmiş olurdu. Sözden eyleme geçmeliyiz." dedi.

"Yasa dışı Yahudi yerleşimleri konusunda ne yapacaksınız?" sorusu üzerine Borrell, "Sihirli bir değneğim yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Bugünün iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.