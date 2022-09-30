AB: 'Rusya'nın yasadışı ilhakını asla tanımayacağız'

Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi kendi topraklarına katmasının ardından Avrupa Birliği (AB) " Rusya'nın yasadışı ilhakını asla tanımayacağını" duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi kendi topraklarına katmasının ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden açıklama geldi. AB tarafından yapılan açıklamada, " Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından yasadışı olarak ilhak edilmesini kesin olarak reddediyor ve kınıyoruz. Rusya, kurallara dayalı uluslararası düzeni kasten baltalayarak ve Ukrayna'nın temel bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarını, BM sözleşmesinde ve uluslararası hukukta yer alan temel ilkeleri açıkça ihlal ederek, küresel güvenliği riske atıyor" denildi. Açıklamanın devamında, "Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal etmesinin bahanesi olarak tasarladığı yasa dışı referandumu ve bunların tahrif edilmiş ve yasa dışı sonuçlarını asla tanımıyoruz ve tanımayacağız. Bu yasadışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar hükümsüzdür ve herhangi bir hukuki sonuç doğuramaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'nındır. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bu yasadışı ilhakı kesin olarak reddetmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"UKRAYNA'NIN SAVUNMASI MEŞRU"

AB tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın yanında olmaya devam edileceği bildirilerek, "Rusya'nın saldırganlık savaşı ve Moskova'nın son gerginliği arttırıcı adımları karşısında AB, Ukrayna ve halkının yanında kararlılıkla duruyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiğimiz destekte tereddütsüz davranıyoruz. Ukrayna, topraklarının tam kontrolünü yeniden kazanmak için Rus saldırganlığına karşı kendini savunmak için meşru hakkını kullanıyor ve uluslararası kabul görmüş sınırları içinde işgal altındaki toprakları kurtarma hakkına sahiptir. Kremlin tarafından yapılan nükleer tehditler, askeri seferberlik ve Ukrayna topraklarını doğru olmayan bir şekilde Rusya'nın toprakları olarak sunmaya çalışma stratejisi ve savaşın şu anda Rusya topraklarında yaşanıyor olabileceğini iddia etme kararlılığımızı sarsmayacaktır. Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yaptırımlarımızı güçlendireceğiz. Bu yaptırımlar Rusya'nın saldırı savaşını sona erdirmesi için Rusya üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu ve gerektiği sürece Ukrayna'ya güçlü ekonomik, askeri, sosyal ve mali destek sağlamaya devam edeceğini yineliyoruz" denildi.

(Mustafa Ulusoy - İHA)