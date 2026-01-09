Haberler

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile AB liderinden ilk görüşme

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası ve AB ile iş birliği konuları ele alındı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez ülkeyi ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'ye ilk kez ziyaret gerçekletirdi. Costa ve Leyen, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. Görüşmede Suriye ile AB arasındaki iş birliği, Suriye'nin yeniden inşası, Suriye ve bölgede istikrar, Avrupa'daki Suriyeli mültecilere ilişkin konular ele alındı. Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine ve Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek, AB ile dengeli ve yapıcı bir ortaklığın inşasını destekleyecek bir siyasi diyaloğun genişletilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile birlikte Devlet Başkanı eş-Şara ile görüşmek üzere Şam'dayız. Savaş ve acı dolu yılların ardından Esad rejiminin düşmesi, Suriye halkına nihayet biraz umut verdi. Bugün, AB'nin Suriye'ye devam eden desteğini ortaya koymak üzere buradayız. Önümüzde çok uzun bir yol var, fakat ilk adımlar atıldı" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, "Yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye yönelik uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşasını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

AB liderlerinin ziyareti

Von der Leyen ve Costa'nın Şam ziyareti, Avrupa Birliği'nde aşırı sağın Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri yönündeki baskılarını artırdığı bir dönemde gerçekleşti. Ziyaret ayrıca Mart ayında varılan uzlaşıya rağmen Suriye ordusuna entegre olma yönünde adım atmayan terör örgütü SDG/YPG unsurları ile Suriye ordusu arasında çatışmaların yaşandığı bir dönemde geldi.

AB liderleri, Şam ziyareti öncesinde perşembe günü Ürdün'ün başkenti Amman'da AB ile Ürdün arasında gerçekleştirilen ilk zirveye katıldı.

Von der Leyen ve Costa, Suriye temaslarının ardından bugün Lübnan'a geçerek Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya gelecek. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
