AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu'yu görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel'de yapıldı. Toplantıda Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak Suriye, Gazze ve Ermenistan konularının ele alındığı bildirildi.

Toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ele alınan konular hakkında bilgiler verdi. Kallas AB Dışişleri Bakanlarının başta Ukrayna - Rusya savaşı olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ve gelecekte izlenecek politikaları görüştüklerini bildirdi.

Sabah ilk olarak Ermenistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik konularını görüştüklerini söyleyen Kallas, Suriye konusunda da ABD askerlerini hedef alan saldırıyı konuştuklarını belirtti. AB'nin Suriye'nin yeni yönetimine ilk destek verenlerden olduğunu ve bu nedenle yaptırımları hızlı bir şekilde kaldırdıklarını hatırlatarak 'Suriye'de var olan güvenlik açıklarının giderilmesi için AB olarak daha aktif olmak istediklerini' söyledi. Ardından Bakanların Gazze'de istikrar ve Filistin yönetiminin reformları konularını ele aldıklarını ve bölgede insani yardımları desteklediklerini bildirdi.

"Güvenliğimizi tehdit eden bunun sonuçlarına katlanır"

Yüksek Temsilci Kaja Kallas Ukrayna konusunda AB'nin kullanılmasını istediği ancak Belçika'nın direndiği ve Belçika'da bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması konusunda nihai kararın perşembe günü alınacağını umduğunu söyledi. Ukrayna'ya desteğe devam edilmesi gerektiğini söyleyen Kallas basın toplantısında ; ' AB olarak bu yıl Ukrayna'ya 27 Milyar avro destek sağladık. Ukrayna'ya desteği kesme zamanı değil. Ukrayna'ya destek olmanın evet bir maliyeti var ama Ukrayna'yı ortada bırakmanın maliyeti daha büyük olacaktır. Rusya barış anlaşmasını reddetmeye devam ediyor. Güvenliğimizi tehdit eden bunun sonuçlarına katlanır' ifadesini kullandı.

AB'den yeni yaptırımlar açıklandı

AB bugün ayrıca Rusya'da bulunan ve Rusya ile bağlantıları tespit edilen kişi ve kurumlara yönelik yaptırım listesini genişlettiğini açıkladı. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada ise ; ' AB Konseyi Rusya'nın Yabancı Bilgi Manipülasyonu ve Müdahalesi (FIMI) ile AB ve üye ülkelerine ve ortaklarına karşı kötü niyetli siber faaliyetler de dahil olmak üzere devam eden hibrit faaliyetleri ışığında ek on iki kişi ve iki kuruluşa karşı kısıtlayıcı önlemlerin kabul edilmesine karar verdi. Rusya'nın gölge filosunu ve değer zincirini desteklemekten sorumlu beş kişi ve dört kuruluşu daha fazla yaptırıma tabi tuttu. Bu kişiler Rosneft ve Lukoil başlantılı kişilerdir. Bugün hedef alınan kuruluşlar, Rusya'nın gölge filosunun parçası oldukları için AB veya diğer ülkeler tarafından uygulanan kısıtlayıcı önlemlere tabi olan ve düzensiz ve yüksek riskli nakliye uygulamaları uygulayan tankerlere sahip veya yöneten Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Rusya'da bulunan denizcilik şirketleridir" ifadelerine yer verildi. - BRÜKSEL