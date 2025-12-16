Haberler

AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu'yu görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye, Gazze ve Ermenistan gibi önemli konular ele alındı. AB, Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceğini belirtirken, Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel'de yapıldı. Toplantıda Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak Suriye, Gazze ve Ermenistan konularının ele alındığı bildirildi.

Toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ele alınan konular hakkında bilgiler verdi. Kallas AB Dışişleri Bakanlarının başta Ukrayna - Rusya savaşı olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ve gelecekte izlenecek politikaları görüştüklerini bildirdi.

Sabah ilk olarak Ermenistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik konularını görüştüklerini söyleyen Kallas, Suriye konusunda da ABD askerlerini hedef alan saldırıyı konuştuklarını belirtti. AB'nin Suriye'nin yeni yönetimine ilk destek verenlerden olduğunu ve bu nedenle yaptırımları hızlı bir şekilde kaldırdıklarını hatırlatarak 'Suriye'de var olan güvenlik açıklarının giderilmesi için AB olarak daha aktif olmak istediklerini' söyledi. Ardından Bakanların Gazze'de istikrar ve Filistin yönetiminin reformları konularını ele aldıklarını ve bölgede insani yardımları desteklediklerini bildirdi.

"Güvenliğimizi tehdit eden bunun sonuçlarına katlanır"

Yüksek Temsilci Kaja Kallas Ukrayna konusunda AB'nin kullanılmasını istediği ancak Belçika'nın direndiği ve Belçika'da bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması konusunda nihai kararın perşembe günü alınacağını umduğunu söyledi. Ukrayna'ya desteğe devam edilmesi gerektiğini söyleyen Kallas basın toplantısında ; ' AB olarak bu yıl Ukrayna'ya 27 Milyar avro destek sağladık. Ukrayna'ya desteği kesme zamanı değil. Ukrayna'ya destek olmanın evet bir maliyeti var ama Ukrayna'yı ortada bırakmanın maliyeti daha büyük olacaktır. Rusya barış anlaşmasını reddetmeye devam ediyor. Güvenliğimizi tehdit eden bunun sonuçlarına katlanır' ifadesini kullandı.

AB'den yeni yaptırımlar açıklandı

AB bugün ayrıca Rusya'da bulunan ve Rusya ile bağlantıları tespit edilen kişi ve kurumlara yönelik yaptırım listesini genişlettiğini açıkladı. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada ise ; ' AB Konseyi Rusya'nın Yabancı Bilgi Manipülasyonu ve Müdahalesi (FIMI) ile AB ve üye ülkelerine ve ortaklarına karşı kötü niyetli siber faaliyetler de dahil olmak üzere devam eden hibrit faaliyetleri ışığında ek on iki kişi ve iki kuruluşa karşı kısıtlayıcı önlemlerin kabul edilmesine karar verdi. Rusya'nın gölge filosunu ve değer zincirini desteklemekten sorumlu beş kişi ve dört kuruluşu daha fazla yaptırıma tabi tuttu. Bu kişiler Rosneft ve Lukoil başlantılı kişilerdir. Bugün hedef alınan kuruluşlar, Rusya'nın gölge filosunun parçası oldukları için AB veya diğer ülkeler tarafından uygulanan kısıtlayıcı önlemlere tabi olan ve düzensiz ve yüksek riskli nakliye uygulamaları uygulayan tankerlere sahip veya yöneten Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Rusya'da bulunan denizcilik şirketleridir" ifadelerine yer verildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title