AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek AB'nin, Bakü-Erivan normalleşme sürecine bağlılığını vurguladığını ifade etti. Michel, ay sonunda Brüksel'de yapılacak üçlü görüşmenin hazırlıkları çerçevesinde Aliyev ile telefonda konuştuğunu duyurdu.

AB, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine bağlılığını vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ekim sonu Brüksel'de yapılacak toplantı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek AB'nin, Bakü-Erivan normalleşme sürecine bağlılığını vurguladığını ifade etti.

Michel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ay sonunda Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapılacak üçlü görüşmenin hazırlıkları çerçevesinde Aliyev ile telefonda konuştuğunu duyurdu.

AB'nin normalleşme sürecine bağlılığını vurgulayan Michel, toprak bütünlüğü ile egemenliğe karşılıklı saygı gösterilmesi ve iki ülke arasında sınır belirlenmesi konusunda ilerleme sağlanması gereğini yinelediğini aktardı.

Michel, aynı zamanda Karabağ Ermenilerinin güvenliğinin ve uzun vadede haklarının garanti altına alınması mesajını ilettiğini kaydetti.

AB, Fransa, Almanya ve Ermenistan liderleri, İspanya'nın Granada kentinde 5 Ekim'de bir araya gelmişti. Aliyev toplantıya katılmamış, Michel ertesi günkü açıklamasında Brüksel'de üçlü görüşme yapılacağını duyurmuştu.

Görüşmenin gündeminde Karabağ'daki son gelişmeler ışığında sınır belirleme çalışmalarının ilerletilmesi, alıkoyulanların karşılıklı iadesi, akıbeti bilinmeyenler ve mayın temizleme dosyalarında ilerleme sağlanmasının yer alması bekleniyor.