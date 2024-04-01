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81 ilin 11'i kadın belediye başkanlarına emanet

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Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre kadın belediye başkanı sayısı arttı. 81 ilin 11'i kadın belediye başkanlarının yönetimine emanet olacak.

KADIN BAŞKAN SAYISI İKİYE KATLANDI

2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşip o yılın seçimlerin sonucunda 81 ilin 4'ü kadın belediye başkanlarının zaferiyle sonuçlanmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre bu seçimde 81 ilin 11'inde kadınlar öne geçti, böylece kadın belediye başkanlarının sayısında iki kat artış yaşandı

GAZİANTEP

Gaziantep'te büyükşehir belediye başkanlık seçimi mevcut başkan ve AK Parti Adayı Fatma Şahin'in birinciliğiyle sonuçlandı. İki dönemdir Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan Şahin, tekrar en çok oy alma başarısını gösterdi.

81 ilin 11'i kadın belediye başkanlarına emanetFatma Şahin

TEKİRDAĞ VE EDİRNE

CHP'li adaylar Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın ise Edirne'de birinci oldu.

AYDIN

Aydın'da CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy alarak başkanlığında 3'üncü döneme geçti.

81 ilin 11'i kadın belediye başkanlarına emanetÖzlem Çerçioğlu

AFYON

CHP'nin uzun yıllardır başarı yakalayamadığı Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, yüzde 50'nin üzerinde oy oranına ulaşarak kentin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Köksal, seçim döneminde DEM Parti'yle ilgili sözleriyle hem partisinde hem de ülke gündeminde yer almış, tepkilerin üzerine ise geri adım atan bir açıklamada bulunmuştu.

81 ilin 11'i kadın belediye başkanlarına emanetBurcu Köksal

ESKİŞEHİR

Uzun yıllardır Yılmaz Büyükerşen'in belediye başkanı olduğu kentte CHP'li Ayşe Ünlüce de seçilme başarısı göstererek kadın belediye başkanları arasına ismini yazdırdı.

BİLECİK

Giyimi ve görünümüyle Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen (Khaleesi) karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı Bilecik'te seçimi birinci sırada tamamladı.

81 ilin 11'i kadın belediye başkanlarına emanetMelek Mızrak Subaşı

DİYARBAKIR, SİİRT, BATMAN, AĞRI

DEM Parti'nin kadın adayları da seçime damga vuran isimler arasına girdi. Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt'te Sofya Alağaş, Batman'da Gülüstan Sönük, Ağrı da ise Hazal Aras seçimlerde birinci sırada yer aldı.

81 ilin 11'i kadın belediye başkanlarına emanetAyşe Serra Bucak Küçük

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Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

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