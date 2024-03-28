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81 il, 922 ilçenin seçim sonuçları Haberler.com'da!

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31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Haberler.com her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de tüm detayları ve oy sonuçlarını anbean okurlarına aktaracak. 81 il ve 922 ilçenin yer aldığı seçim haritamızda tüm sandıkların nabzını tutacağız.

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22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak;

  • AK Parti: Murat Kurum
  • İYİ Parti: Buğra Kavuncu
  • Memleket Partisi: Emre Berk Hacıgüzeller
  • Anavatan Partisi: Umut Çınar
  • Demokratik Sol Parti: Nesim Pakır
  • Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Meral Danış Beştaş
  • Türkiye Komünist Partisi: Orhan Gökdemir
  • Anadolu Birliği Partisi: Osman Tekin
  • Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu
  • Türkiye Komünist Hareketi: Ziya İncedere
  • Bağımsız Türkiye Partisi: Cihan Erdoğanyılmaz
  • Yeni Türkiye Partisi: Burhanettin Aktürk
  • CHP: Ekrem İmamoğlu
  • Hak ve Özgürlükler Partisi: Mustafa Aytaş
  • Ocak Partisi: Osman Çelik
  • Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu
  • Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güler
  • Milli Yol Partisi: Hüseyin Işık
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: İdris Şahin
  • Saadet Partisi: Birol Aydın
  • Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak;

  • AK Parti: Turgut Altınok
  • İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım
  • Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar
  • Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene
  • Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin
  • Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç
  • Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak
  • Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan
  • Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral
  • Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal
  • Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver
  • Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş
  • Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan
  • Ocak Partisi: Murat Yardımcı
  • Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek
  • Millet Partisi: Salih Koç
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı
  • Saadet Partisi: Cafer Güneş
  • Vatan Partisi: Utku Reyhan.

Bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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