81 il, 922 ilçenin seçim sonuçları Haberler.com'da!

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Haberler.com her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de tüm detayları ve oy sonuçlarını anbean okurlarına aktaracak. 81 il ve 922 ilçenin yer aldığı seçim haritamızda tüm sandıkların nabzını tutacağız.

HABERLER.COM SEÇİM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak;

AK Parti: Murat Kurum

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

Memleket Partisi: Emre Berk Hacıgüzeller

Anavatan Partisi: Umut Çınar

Demokratik Sol Parti: Nesim Pakır

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Meral Danış Beştaş

Türkiye Komünist Partisi: Orhan Gökdemir

Anadolu Birliği Partisi: Osman Tekin

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

Türkiye Komünist Hareketi: Ziya İncedere

Bağımsız Türkiye Partisi: Cihan Erdoğanyılmaz

Yeni Türkiye Partisi: Burhanettin Aktürk

CHP: Ekrem İmamoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi: Mustafa Aytaş

Ocak Partisi: Osman Çelik

Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güler

Milli Yol Partisi: Hüseyin Işık

Demokrasi ve Atılım Partisi: İdris Şahin

Saadet Partisi: Birol Aydın

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak;

AK Parti: Turgut Altınok

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene

Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak

Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan

Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal

Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver

Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş

Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan

Ocak Partisi: Murat Yardımcı

Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek

Millet Partisi: Salih Koç

Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

Saadet Partisi: Cafer Güneş

Vatan Partisi: Utku Reyhan.

Bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.