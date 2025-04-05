75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 19 Ocak'ta Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı. 75 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ hakkındaki iddianame hazırlandı.

"TUTUKSUZ YARGILANABİLECEK"

İddianamenin hazırlandığını Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu açıkladı. Kurdoğlu, "Biraz önce Ümit Özdağ'la Sayın Genel Başkanımızla görüştüm. İddianamenin hazır olduğunu kendisi bana bildirdi. Bunu Genel İdare Kurulu ile paylaşmamı söyledi. İddianame şu an onam aşamasında iddianamenin kabulüyle tutuksuz olarak yargılanabilecek. Bu süreci çok bekledik. 75 gündür burada yatıyoruz, kalkıyoruz. Sürekli hocamızın yanındayız. Bir an önce hocamızın özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. İddianamenin içeriğine ilişkin bir bilgi edinemedik. Avukatlar bu bilgiyi verecektir." ifadelerini kullandı.

"YARGILANMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Özdağ 29 Mart'ta resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?" demişti.

ÖZDAĞ, ERDOĞAN HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Özdağ, Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı. "Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."