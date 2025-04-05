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75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı

75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 75 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı. Partinin GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, "İddianame şu an onam aşamasında. İddianamenin kabulü ile tutuksuz yargılanabilecek." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 19 Ocak'ta Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı. 75 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ hakkındaki iddianame hazırlandı.

"TUTUKSUZ YARGILANABİLECEK"

İddianamenin hazırlandığını Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu açıkladı. Kurdoğlu, "Biraz önce Ümit Özdağ'la Sayın Genel Başkanımızla görüştüm. İddianamenin hazır olduğunu kendisi bana bildirdi. Bunu Genel İdare Kurulu ile paylaşmamı söyledi. İddianame şu an onam aşamasında iddianamenin kabulüyle tutuksuz olarak yargılanabilecek. Bu süreci çok bekledik. 75 gündür burada yatıyoruz, kalkıyoruz. Sürekli hocamızın yanındayız. Bir an önce hocamızın özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. İddianamenin içeriğine ilişkin bir bilgi edinemedik. Avukatlar bu bilgiyi verecektir." ifadelerini kullandı.

"YARGILANMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Özdağ 29 Mart'ta resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?" demişti.

ÖZDAĞ, ERDOĞAN HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Özdağ, Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı. "Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSer_hat:

Geleceğin MHP başkanı

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

milyonlarca siginmacinin halkimizin kuturunu tahrip etmesi kismi bence dogru…

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Serbest kalsa bile bu tip insanlara konuşma yasağı getirilmeli, insanları yalan ve iftirayla birbirine düşürüyorlar.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

selahattin demirtaşın içeri atılmasına ne kadar sevindiysem bunun içeri alınmasına okadar sevindim aynı şebekenin adamları

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Haber YorumlarıMengele:

Camiye gitmiyorum namaz kilmiyorum cünki artik dine inanmiyorum simdi ben ataistmi oldum acaba birde cenbete gidip gelen varsa orada isler nasil kac huri düser bir erkege bilgi veren varmi

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Haber YorumlarıHalit:

Çok doğru söylemiş yalanmış???İste böyle oldu doğru söyleyeni vatan haini yada milleti siddete kıskırtmak gibi bahanelerle içeri tıkıp pusturmaya çalısıyorlar. Millet bunları unutma.İsteseniz de, istemesenizde??? Yolun sonu görünüyo.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Cumhurbaskani partili olmayi kendisi istedi partili isen swn elestireceksin baskalari senin dozajinda elestirme yapamayacak voyle esitlik olur mu sitasette herkes herkesi elestirir her siyasi parti bir kesimi temsil eder swn o lideri elestirirken o kesimede wlestiri bindirmis oluyorsun swn her turlu hakarete asagilamaya varan laflari ederken o kesim kin ve nefrere tahrik olmuyor nedense sana yapilan elestirilerde halk kin ve nefrete tahrik oluyor iddia kimin sayin savcinin ne bu simdi

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Eski CB lari taeafsizdi devletin en ust tepesi fakat herkese esit mesafede idi Erdogan Cumhurbaskanligi yaninda birde tum erklere ulasma yetkisini ele geciurdigi gibi siyasi kimligini de atmadi tarafsiz CB zirhini neden giydi tabiki muhalefete karsi hep 10 adim önde baslamak icin sen herkesi siyasi kimliginle yargiliyorsun tabiki onlarda seni yargilayacak sen bir kesimi onlarda,diger tarafi temsil ediyor swninkiler hep oh oh desin halkin diger kesimi ezik mi yaşasın akp nin adaletten anladigi

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Haber YorumlarıTheC:

Daha açlık grevi yapacaktı durun bi insana ağız tadıyla bi açlık grevi bile yaptırmıyorsunuz...

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Haber YorumlarıMGk:

Türklüğü savunanların ortak özelliği Türk olmamaları

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