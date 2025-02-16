7. Kayserililer Zirvesi İstanbul'da yapıldı, Elitaş gelecek yıl için Kayseri'yi işaret etti

İstanbul CVK Bosphorus Otel'de bugün gerçekleştirilen 7. Kayserililer Zirvesi, siyaset, iş dünyası ve sivil toplumdan önemli isimleri bir araya getirdi. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Yargıtay Başkan Vekili Aden Albayrak, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı gibi tanınmış isimler katıldı.

Zirve, kahvaltı organizasyonu ile başlayıp, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından, protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

MUSTAFA ELİTAŞ'TAN ZİRVE SONRASI DEĞERLENDİRME

Zirvenin sonunda, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a özel bir röportaj verdi. Elitaş, buluşmanın önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Uzun yıllardır geleneksel hale gelen Kayserililer buluşmasını gerçekleştirdik. Burada her kesimden insan var; siyasetçisi, genel başkanı ve milletvekillerinin bir araya geldiği bir istişare toplantısı oldu. Çok verimli ve hayırlı bir toplantıydı. Gelecek yıl da muhtemelen Kayseri'de yapılacak. İnşallah oraya da sizi bekleriz."