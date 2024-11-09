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69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan milyonlarca liralık ödemeler hakkında iddialara yanıt vereceğini duyururken, 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için 69 milyon, 71 milyon ve 80 milyonluk ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddialar sonrasında başlattığı soruşturmanın tamamlandığını duyuran Yavaş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı

BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Yavaş'ın açıklamalarının ardından 69 milyon TL ödendiği öne sürülen Ebru Gündeş konserinin belgesi ortaya çıktı. Odatv'den Kaan Çağlayangöl'ün haberine göre, konser için Gündeş ile 16 milyon 215 bin TL'lik ödeme karşılığında anlaşmaya varıldı.

52 MİLYONLUK TEKNİK HİZMET

Geriye kalan tutar olan 52 milyon 800 bin TL ise günlüğü 5 milyon 280 bin TL'den olmak üzere toplam 10 günlük teknik hizmet karşılığında ödenecek.

Yavaş, henüz konserler için herhangi bir ödemenin yapılmadığını duyurmuştu. Tek günlük bir konser için neden 10 günlük teknik hizmet alındığı ise henüz bilinmiyor.

69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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