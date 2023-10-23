6 Yaşındaki Kız Çocuğunun Evlendirilmesi Davasında Verilen Hapis Cezaları

İstanbul'da 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi davasında baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. CHP Trabzon Milletvekili avukat Sibel Suiçmez, kararın tüm çocuklar ve kadınlar için umut olduğunu belirtti.

İSTANBUL'da 6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili avukat Sibel Suiçmez, "Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya birkaç gün kalmışken bu noktada çok anlamlı bir karar verdi mahkeme. Bu karar tüm çocuklar için, tüm kadınlar için umut kararı oldu" dedi.

6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik kararı alınmıştı. Yaklaşık 10 ay süren süreçte toplam 7 duruşma görüldü ve bugün karar açıklandı. Kararda, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından İstanbul Barosu ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez açıklama yaptı. CHP Trabzon Milletvekili Avukat Sibel Suiçmez, "Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamaya birkaç gün kalmışken bu noktada çok anlamlı bir karar verdi mahkeme. Bu karar tüm çocuklar için, tüm kadınlar için umut kararı oldu" dedi.

"ARTIK KİMSE SUSMASIN, HERKES KONUŞSUN"

Kararın ardından avukatlar tarafından Anadolu Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada konuşan CHP Trabzon Milletvekili Avukat Sibel Suiçmez, "Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya birkaç gün kalmışken bu noktada çok anlamlı bir karar verdi mahkeme. Bu karar tüm çocuklar için, tüm kadınlar için umut kararı oldu. Artık kimse susmasın, herkes konuşsun. Bizler yani barolar, sivil toplum örgütleri, gazeteciler, siyasi partiler alanda çalışıyoruz. Çoklukla gördüğümüz şey şudur ki, özellikle cemaat ve tarikatlarda çocuğun cinsel istismarına maruz kalma durumlarında, çocukların ilk önce çıkan sesleri aileleri tarafından kıstırılmaktadır. Zaman zaman aciz kaldığımız bu nedenle dosyalarımız olmaktadır. Bu olayda cesaretiyle Türkiye'ye umut olan herkesin konuşması gerektiğini söyleyen H.K.G.'ye çok şey borçluyuz" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

İstanbul Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Birsen Baş Topaloğlu da sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'e verilen hapis cezalarına ilişkin detaylar hakkında bilgi verdi. Avukat Birsen Baş Topaloğlu, "Mahkeme, sanık Kadir İstekli'ye 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl ceza verdi. Bunun zincirleme suç olması nedeniyle yarı oranında artırarak 30 yıl ceza verdi ve herhangi bir indirim uygulamadı. Sanık babaya 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl ceza verildi. Bunu 1/4 oranında arttırarak neticeden 20 yıl ceza verdi. Yine bu cezada da indirim uygulanmadı. Sanık anneye 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl ceza verildi. Mahkeme bunu 1/4 oranında arttırarak 20 yıl ceza verdi. Anneye 62. maddeden yani takdiri indirim uygulayarak neticeden 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ayrıca anne için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı" dedi.