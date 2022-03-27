6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu! Gözler görüşmeden çıkacak karara çevrildi

Güçlendirmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ni imzalayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ikinci kez görüşmek için sözleşmişti.

19.40'DA BAŞLADI

İkinci görüşme için ev sahipliği yapan Babacan liderleri partisinin genel merkez binasının kapısında karşıladı. Çalışma yemeğine ilk olarak Karamollaoğlu geldi. Daha sonra sırasıyla Kılıçdaroğlu, Akşener, Uysal ve Davutoğlu gelerek yemek için hazırlanan salona geçti. Ahlatlıbel'de yapılan ilk görüşmeden yaklaşık 1,5 ay sonra gerçekleşen ikinci buluşma saat 19.40'da başladı.

MASADAKİ KONULAR

Altı siyasi parti liderinin oturacağı yuvarlak masada, "Parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası", "Olası bir ittifakın ilke ve değerleri" ile "Seçim sonrası uygulanacak politikalar kapsamında ekonomi gibi konularda çalışma" olması bekleniyor.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Altı siyasi parti liderinin yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen görüşmesinin ardından ortak bir yazılı açıklama yapılması planlanıyor.