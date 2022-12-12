6'lı masayı terk edecek mi? Youtube'da sorulan soruya Akşener 'hayır' diyemedi

İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı bir Youtube kanalında sosyal medyadan gelen soruları ve yorumları yanıtladı. Erdoğan'ın "masayı terk et" çağrısı üzerinden yapılan "Reis büyüksün ama ekonomi ve eğitimi sal Meral Mommy'e bak gerisi sende. Her şey daha iyi olur belki" sözlerine Akşener "Yorum yok" dedi.

Bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" söylemi ile gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir Youtube kanalında soruları cevapladı.

"YORUM YOK"

Bir kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek "Reis büyüksün ama ekonomi ve eğitimi sal Meral Mommy'e bak gerisi sende. Her şey daha iyi olur belki" sözlerine Akşener "Yorum yok" dedi.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

İstiklal Caddesi saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e çağrı yaparak İYİ Parti'ye "Masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli" demişti.

Akşener, Erdoğan'ın bu çağrısına şöyle yanıt vermişti:

''Biz bugüne kadar sayın Erdoğan'ın yaptığı zigzaglara alıştık. Masaya oturan açılım yapan kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve milli tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği ortaya sürüldüğü kumar masasında, hiç olmadık bundan sonra da olmayız.''