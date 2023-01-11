6'lı masada yeni kriz! HDP nedeniyle 2 parti birbirine girdi: Haddinizi aşıyorsunuz

Seçimlere sayılı günler kala 6'lı masanın ortaklarından DEVA Partisi ile İYİ Parti arasında yeni bir kriz çıktı. Geçtiğimiz günlerde Babacan'ın Anayasa'daki "Türklük" ifadesinin yeniden gözden geçirilmesini önermesiyle ters düşen iki parti, bu sefer de DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in "HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacak" sözleri nedeniyle karşı karşıya geldi. Şahin'e yanıt veren İYİ'li Özkale, "Bana göre haddini aşmaktır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Anayasa'da yer alan "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen DEVA Partisi lideri Babacan'a İyi Parti'den tepki gelmişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Babacan'ın açıklamalarının kendilerini ilgilendirmediğini, 6'lı masanın anayasa taslağında bunların yer almadığını belirterek, "Parti olarak Türkiye'nin birliği, cumhuriyet değerleri, Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açıktır" demişti. İki parti arasında yaşananların üzerinden henüz 1 hafta geçmişken yeni bir kriz daha yaşandı.

"HADDİNİ AŞMAKTIR"

Katıldığı programda DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in "HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacak" sözleri hakkında konuşan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, sert ifadeler kullandı. Özkale, "Bir partinin sözcüsü çıkıp 'HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacaktır' demesi bana göre haddini aşmaktır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM HOŞUMUZA GİDEN BİR ŞEY DEĞİL"

İYİ Partili Ümit Özlale, Ali Babacan'ın açıklamalarına yönelik ise "Bizim hoşumuza giden bir şey değil" diyerek DEVA Partisi ile masaya otururken Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin herhangi bir tasarrufla gelmediğini söyledi.

"DEVA PARTİSİ'NİN HDP'YE GÖZ KIRPMA DURUMU VAR"

Ümit Özlale sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben ortak çalışma grubu üyesiyim. 6 partinin temsilcileri ile hükümet programını birlikte oluşturuyoruz. Bu çalışma grubuna bütün partilerden metinler geliyor. Biz bu hükümet programını seçilecek olan Cumhurbaşkanı adayının eline vereceğiz ve yol haritası o hükümet programına göre izlenecek. O hükümet programının hiçbir yerinde hiçbir partiden bize anadille eğitimle ilgili bir talep gelmedi. DEVA Partisi'nde HDP'ye bir göz kırpma, resmin dışına itmeme durumu var. Fakat İYİ Parti'nin de kırmızı çizgileri var. HDP'yi davet etmek istiyorlarsa biz masada olmayız."