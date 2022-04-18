6'lı masada kriz yaratan sözlerin ardından Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na gece vakti telefonu

Chp, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6'lı masada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara katılan DP lideri Gültekin Uysal, "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak"diyerek Davutoğlu ve Babacan cephesine mesaj göndermişti.

DAVUTOĞLU'NDA KIRGINLIK YARATTI

HALK TV yazarı İsmail Saymaz'ın bugün köşesinde kaleme aldığı yazıya göre Uysal'ın sözleri, Davutoğlu nezdinde kırgınlık yarattı. Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu aradığını ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanlığı çıkışını sorduğunu yazdı.

"DAVUTOĞLU'NUN GÖNLÜNÜ ALMAK İSTEDİ"

CHP liderinin, Uysal'ın "20 yıllık AK Parti iktidarında sorumluluğa ortak olmamış olmak" şeklindeki tweetini hatırlatarak, "Biliyorum, böyle bir gelişme oldu. Yarın görüşeceğiz. Bana söyleyeceğiz bir şey var mı?" diye sorduğunu aktaran Saymaz, "Gece telefonu biraz da Davutoğlu'nun gönlünü almak içindi" dedi.

"CHP'NİN TOPA GİRMESİNİ TALEP ETMİŞ"

Davutoğlu'nun Uysal'ın tweet'i karşısında şok olduğunu ve yakın çevresine "CHP'nin de bir şeyler söylemesi gerekmez mi?" dediğini ifade eden Saymaz, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu, Hoca'nın kırgınlığını duymuş olmalı ki, gece yarısı telefon açtı. Dünkü görüşmede Davutoğlu, 'Doğrusu, üzüldüm. Bu işin muhatabı liderlerdir. Biz bir uzlaşma iklimi oluştururken, hoş olmadı' dedi. Öğrendiğim kadarıyla Gelecek Partisi, Uysal'ın düzeltmesini yeterli bulmadı.

LİDERLERİ ART ARDA ZİYARET EDECEK

Uysal, bugün Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nu, yarın Ali Babacan'ı, çarşamba günü Meral Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Bu ziyaretler hasarı onarır diye düşünüyorum."