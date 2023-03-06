6'lı Masa'nın ortak metninde İmamoğlu ve Yavaş detayı: Uygun zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar

Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuran 6'lı Masa, 12 maddelik ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamanın son maddesinde İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaparak 6'lı Masa'dan kalkmıştı. Ancak iki isim de Kılıçdaroğlu'na tam destek verip Akşener'e olumlu karşılık vermedi. Bugün Yavaş ve İmamoğlu ile görüşen Akşener, 6'lı Masa'ya geri döndü.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI ÖNERİLDİ"

Yaşanan gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU ADAY, DİĞER LİDERLER YARDIMCISI OLACAK

6 lider Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası adaylarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Masadaki diğer liderlerinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı belirtildi.

12. MADDEDE İMAMOĞLU VE YAVAŞ DETAYI

6'lı Masa toplantısını ardından ortak yazılı açıklama yayımlandı. 12 maddelik açıklamanın son maddesinde Yavaş ve İmamoğlu'na ilişkin, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadeleri yer aldı.