6'lı Masa'nın Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıklamasının ardından ilk istifa geldi

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının ardından ilk istifa haberi geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaşananların siyasi maceraları için bir hayal kırıklığı olduğunu ifade ettiği bir yazılı açıklamayla istifasını duyurdu.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından istifasını sundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Birçok kez, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlarını parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na ilettiğini belirten Ödemiş, istifasına ilişkin "Türkiye'nin yeni dönemi şekillendireceği iddiasıyla açıklanan liderlik namzedini ve bu liderliğin kadro yapısını, büyük bir heyecanla çıkmış olduğumuz siyasi maceramız için bir hayal kırıklığı olduğu gerekçesiyle, son yıllarda yaşadığımız kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasetin, bir başka versiyonunun, eser miktarda da olsa, öznesi olmak istemediğimi tüm kamuoyuna duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: