6'lı Masa'da neler oluyor? CHP'li vekilin 'Ayrılık olmamalı' paylaşımını, İYİ Partili Lütfü Türkkan beğendi

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında karar kılan 6'lı Masa'dan ayrılması gündem yarattı. Bu gelişmenin ardından siyaset kulisleri hareketlenirken CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, "İYİ Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük. Yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı." dedi. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bu paylaşımı beğenmesi ise dikkat çekti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı.

AKŞENER 6'LI MASADAN KALKTI

Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmaları için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yaptı. Ancak iki başkan da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirterek bu teklifi reddetti. CHP önderliğindeki 5 parti adayın Kılıçdaroğlu olacağını beyan ederken, Akşener'in ise yarınki 6'lı Masa toplantısına katılmayacağı öğrenildi.

"İYİ PARTİ İLE AYRILMAMALIYIZ"

Tüm gözler bu noktada yaşanan gelişmelere odaklanmışken sosyal medyada dikkat çeken bir detay fark edildi. CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından "İyi Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük. Yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Bu sözler kullanıcıların ilgisini çekerken asıl hamle İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Akşener'e yakınlığı ile bilinen Türkkan, Hamzaçebi'nin paylaşımını beğendi. Bu detay kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.