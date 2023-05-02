6 isim sıralayan Akşener: Seçimi kazanırsak hepsi kurulacak yeni kabinede bakan olarak görev yapacak
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanması halinde Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, Ayfer Yılmaz, Naci Cinisli, Hakan Sıdalı ve İsmail Koncuk'un bakan olarak yeni kabinede görev alacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 12 gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
14 Mayıs seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanması halinde yeni kabinede hangi isimlerin bulunacağına dair açıklama yapan Akşener, milletvekili seçilecek isimlerden hiçbirinin bakanlık yapmayacağını ifade etti.
Akşener, seçimi kazanmaları halinde kurulacak yeni kabinede Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, Ayfer Yılmaz, Naci Cinisli, Hakan Sıdalı ve İsmail Koncuk'un bakan olarak görev yapacağını söyledi.
Akşener açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; "'Burada kavga çıkar mı?' diye soruluyor. Biz, "Kim, neyi alacak?" diye hiçbir zaman konuşmadık. Bunun sonuçlarını oylar belirler. İYİ Parti bizim öngördüğümüz gibi milletin teveccühüne mazhar olursa, birinci parti olursa o zaman başka bir kombinasyon çıkar ortaya. Bizim çıkaracağımız ve CHP'nin çıkardığı milletvekili sayısı kabineyi belirler."