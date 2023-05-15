4 partinin CHP'ye katkısı ne oldu? Ortaya çıkan rakam gelecek günlerde büyük kriz yaratacak

Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılan milletvekili genel seçiminde TBMM'ye girecek 600 vekil de belli oldu. Resmi olmayan verilere göre; Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda gözüküyor. Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti'nin CHP listelerinden girdiği seçimde ortaya çıkan tablo ise tam bir hayal kırıklığı oldu. 2018 seçimlerinde 22.6'lık oy oranına ulaşan CHP, bu seçimde 4 partinin desteğine rağmen 25.3 alabildi.

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmenler, 28. Dönem Parlamentosu'nda yer alacak 600 milletvekili için de oy kullandı. Saat 08.30 itibarıyla sandıkların yüzde 99.3'ü açılırken Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde ettiği görülüyor.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'YE DAYANDI

Cumhur İttifakı yüzde 49.37 oy oranıyla 321 milletvekili çıkarırken Millet İttifakı yüzde 35.19 oy oranıyla 213 vekili Meclis'e gönderebiliyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yüzde 10.52 oy oranıyla Meclis'e göndereceği vekil sayısı ise 66.

4 PARTİNİN KATKISI 3 PUAN OLDU

Seçim sonuçları CHP içinse tam bir hayal kırıklığı oldu. Yapılan anketlerde yüzde 28-29'lara kadar çıktığı görülen CHP, dünkü seçimlerde Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti'nin desteğine rağmen yüzde 25.3'lük kesimin desteğini alabildi. 2018 seçimlerinde CHP'nin oy oranı tek başına yüzde 22.6'ydı. Bu hesaba göre 4 partinin CHP'ye katkısı 3 puan oldu.

HANGİ ORTAK KAÇ VEKİL ÇIKARDI?

CHP listelerinden 25 Deva Partili, 3 Demokrat Partili, 19 Gelecek Partili ve 24 Saadet Partili siyasetçi aday gösterildi. Yalnızca İYİ Parti'nin kendi listesiyle girme kararı aldığı seçimlerde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. Buna göre açılan sandıklara göre Deva Partisi'nin CHP listelerinden aday gösterdiği 25 isimden 14 vekil Meclis'e girmeye hak kazandı. Deva Partisi'nin ardından Saadet Partisi de 24 milletvekili aday adayından 10 tanesini TBMM'ye sokmayı başardı. Gelecek Partisi ise 19 milletvekili adayını CHP listelerinden gösterirken, 10 vekille Meclis'te temsil oluşturabilecek. Son olarak Demokrat Parti ise CHP listelerinden gösterdiği 3 adayın 3'ünü de Meclis'e göndermiş oldu.

AYRILIRLARSA DURUM VAHİM

Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'nin 134 olan sandalye sayısını 169'a çıkardığı görülüyor. Ancak bu sayı içinde CHP listelerinden seçime giren SP, DEVA, Gelecek ve Demokrat Partili isimler de bulunuyor. Bu isimlerin CHP'den ayrılıp partilerine dönmeleri ya da birlikte grup kurmaları halinde CHP'nin sandalye sayısı azalacak.

OYLARI AZALSA DA SANDALYE SAYILARI ARTTI

Yine 27. Dönem sonu sandalye dağılımına MHP'nin 2, İYİ Parti'nin 8 vekil fazla çıkaracağı görülüyor. Hakkında dava nedeniyle kapatılma ihtimaline karşı tedbir için Yeşil Sol Parti listesinden seçime giren HDP'li vekillerin de 6 sandalye daha fazla elde edebileceği görüyor. Ancak bu üç parti içinde oylarını artıran tek partinin MHP olduğu görülüyor.

YENİDEN REFAH İLK KEZ

Fatih Erbakan'ın Genel Başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi ilk kez seçimlere girdi. Parti, seçim sonuçlarına göre 5 vekil ile TBMM'de temsil edilme hakkı elde etmiş oldu.

TİP 4 VEKİL SAYISINI KORUYOR

Geçen dönem HDP listelerinden seçime girdikten sonra partileri TİP'e dönen Erkan Baş, Ahmet Şık ve Barış Atay'a CHP'den istifa eden Sera Kadıgil de katılmıştı. Bu seçim yeniden aday olan bu isimlerden üçü yeniden milletvekili seçilirken Barış Atay seçilemedi. Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ın seçilmesiyle, TİP Meclis'teki koltuk sayısını korudu.