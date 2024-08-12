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30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de gerçekleştirilen "Gürz-6" operasyonunda 1'i gri, 1'i turuncu olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği terör olaylarına karıştığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gürz-6" operasyonunda 1'i gri, 1'i turuncu olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bugün Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanı, generaller, subay ve astsubaylarla birlikte "Gürz-6" operasyonunu an be an takip ettiklerini ve yönettiklerini belirten Yerlikaya, operasyona ilişkin şu detayları verdi:

"Operasyon sonucunda 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen terörist Devletimize meydan okumaya, kahraman Jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı. İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak etkisiz hale getirildi.

30 GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE 4 VATANDAŞI ŞEHİT ETMİŞLER

İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi. Sözde Van eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi'nin de teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi. Katıldıkları eylemlerde, 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Hakkari ili Kavaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada 1'i ölü olarak 2'sinin ise teslim olarak sağlanarak toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde, 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği, 56 Güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Politika

İçişleri Bakanı Operasyon Hakkari Güvenlik 3.Sayfa Politika Haberler

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