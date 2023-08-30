30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarında Vekiller Vatandaşlarla Buluştu

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen etkinliklerde, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, inananların zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kayseri'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri Valiliği'nin düzenlediği programa katıldıktan sonra, halkın arasına karışarak vatandaşları dinledi.

Halkın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini yerinde değerlendirmek amacıyla Valilik binasından ayrılan Arıkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile birlikte şehir meydanında bulunan vatandaşların arasına karıştı. Arıkan, burada vatandaşların halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vekiller vatandaşların ekonomik zorluklar, toplumsal ihtiyaçlar ve idari konulardaki sıkıntılarına kulak verdi. Vatandaşlar, günlük yaşamlarını etkileyen konularda Mahmut Arıkan'a açıklamalarda bulundu. Arıkan, halkın sorunlarını yakından dinlemenin ve onların sesine kulak vermenin temel görevleri olduğunu ifade etti. Vatandaşların dile getirdiği konuların çözümü için gereken adımların atılacağını ve ilgili mercilere iletilerek takipçisi olacağını söyleyen Arıkan şunları şu şekilde konuştu:

"Kayseri'mizi tanıyoruz. Sorunların farkındayız. Kayseri'mizde maalesef kronikleşen sorunlarımız var. Meclisimizde bu konular ile ilgili yoğun mesai içerisindeyiz. Halkımız müsterih olsun, Kayseri'mizin sorunlarını çözecek olanlar yine bizleriz. Bunun için hem Meclis'te hem sahada hem de önümüzdeki belediye seçimlerinde çalışacağız."

Arıkan ve Genç daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine devam etmek üzere meydandan ayrıldı. - KAYSERİ