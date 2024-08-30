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30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

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Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapılacağı Demokrasi Meydanı alanına İsmail Haniye'nin pankartlarının asılması kısa süreli gerginliğe neden oldu. Duruma tepki gösteren Atatükçü Düşünce Derneği üyeleri ve CHP'li gençler Haniye'nin pankartlarını indirip yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı astı.

Gaziantep'te HÜDA-PAR'lı olduğu iddia edilen bir grup, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapılacağı Demokrasi Meydanı alanına İsmail Haniye pankartlarını astı.

30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

"PANKARTLARI İNDİRİN" UYARISI

30 Ağustos kutlamalarına katılan Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP'liler alana Hamas eski liderinin fotoğraflarının asılmasına tepki gösterdi. ADD Gaziantep Şube Başkanı İsmail Tümer'in Haniye pankartlarının indirilmesi talebine rağmen pankartların indirilmemesi sonrasında ADD ve CHP'li gençler tarafından pankartların indirildiği öğrenildi. İndirilen Haniye pankartlarının yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı asıldı.

30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

"VALİ BEY 'HALLEDECEĞİZ' DİYEREK GEÇİŞTİRDİ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Atatürk Düşünce Derneği Şube Başkanı İsmail Tümer "Atatürk Anıtı'nın tam karşısına Hamas lideri İsmail Haniye'nin pankartını asılıyor. Bende Vali Bey'e 'Bu pankartın burada ne işi var?' diye sordum bu pankartın indirilmesini ve kutlamanın bu şekilde yapılamayacağını söyledim. Vali Bey 'Halledeceğiz' diyerek geçiştirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (5)

Özcan Özcan:

30 AĞUSTOS İLE TERÖRİST BAŞI ARASINDA BİR BAĞ KURAMADIM

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tlp ansn:

Büyük bir başarı afferim Antep'i fetettiniz

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Pikachu hd:

dogru bir karar tebrik ederim

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sade vatandaş:

aslında oraya iskilipli atıf şeyh sait derviş mehmet ali kemal mısırlı kadirin falan resmi asılsa iyi olurdu

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Savas Ozturk:

Haniye kim ya tanımıyorum tanıdığım tek lider var Mustafa Kemal Atatürk.

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