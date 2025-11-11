Haberler

3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesine giren o belge

3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesine giren o belge
Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dair 3 bin 900 sayfalık iddianameye yeni bir belge girdi. Bu belgenin içeriği ve iddianameye etkisi henüz netlik kazanmış değil.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede çarpıcı ayrıntılar yer aldı. İddianamede İmamoğlu'nun "örgüt kurucusu ve lideri" olarak suçlandığı ve 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

402 ŞÜPHELİ, 12 RÜŞVET, 7 AKLAMA, 7 DOLANDIRICILIK SUÇU

İddianamede İmamoğlu hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 12 kez rüşvet, 7 kez suç gelirlerinin aklanması ve 7 kez kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma" suçlamaları yer aldı. Soruşturma kapsamında toplam 402 şüphelinin ifadesine başvuruldu.

3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesine giren o belge

BELGEDE "GİZLİLİK TALİMATLARI" DİKKAT ÇEKTİ

İddianamede yer alan belgeler arasında, örgüt üyelerine yönelik "gizlilik prensibi" kapsamında verilen talimatlar da bulundu.

Belgelerde, örgüt mensuplarına şu uyarıların yapıldığı aktarıldı:

  • Yakın akrabalarla bağlantısı olmayan, güvenilir bir kişi üzerinden kimsenin bilmediği yeni bir ofis kurulması,
  • İnternete daha önce hiç bağlanmamış yeni bir bilgisayar temin edilmesi,
  • Önemli dosyaların yalnızca bu bilgisayarda bulundurulması,
  • Başkasının adına yeni hat ve sıfır telefon alınması,
  • İnternete bağlı olmayan eski tip klasik telefonların tercih edilmesi,
  • Sadece birkaç kişi tarafından bilinecek özel hatlar üzerinden stratejik görüşmelerin yapılması.

AMAÇ; ÜYELER ARASI İLTİŞİMİ İZLENEMEZ HALE GETİRMEK

Savcılık, bu talimatların örgütün gizlilik esasına dayandığını ve üyeler arası iletişimin izlenemez hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti. İddianamede ayrıca, söz konusu belgelerin Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün ofislerinde yapılan aramalarda ele geçirildiği, belgelerde İmamoğlu'nun doğrudan yönlendirmelerde bulunduğuna dair ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
