3 belediye başkanının gözaltına alınması sonrası Özgür Özel MYK'yi topladı

3 belediye başkanının gözaltına alınması sonrası Özgür Özel MYK'yi topladı
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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu sabah gerçekleştirilen operasyonlar sonrası gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK'yi "Acil" koduyla topladı.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yeni operasyonlar başlatıldı. İstanbul ve Antalya'da sürdürülen soruşturmalarda üç belediye başkanı gözaltına alındı. İstanbul'daki soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Antalya'daki operasyonda ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZEL MYK'Yİ TOPLUYOR

Bu operasyonlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu "Acil" koduyla toplama kararı aldı. Özel, saat 10.30'da başlayan parti MYK'sına başkanlık ediyor. Özel'in toplantı ardından açıklama yapması bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
Haberler.com
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Yorumlar (45)

Haber YorumlarıSer_hat:

Tüm Belediyeler AKP ye geçsin,bu iş de bitsin.Polis,hakim,savcı vb yorulmasın artık suç bulacağız da tutuklayacağız diye.

Yorum Beğen227
Yorum Beğenme182
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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Asıl olay 2027 de olacak secimleri kaybedecegi kesinlesen iktidar benim dusunceme göre öyle bir acımasız davranacakki kimse korkudan aday bile olamayacak tek basina sandiga gidecek ve yüzde on oyla seçilecek kimse birsey alip yiyemeyecek giyemeyecek kirasini bile odeyemeyecek herkes felc olacak ve sonunda bu halk kendini sorgulayacak cocuklarimiza hayallerimize en cokta ecdadimiza bu ihaneti nasıl yaptık diye

Yorum Beğen183
Yorum Beğenme207
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Haber YorumlarıHAKAN AKAN:

20 yıl yemin ederim Akp ye oy verdim sonunda koyun olduğumu kabul ettim. Şimdi Akpnin oyları ciddi manada düştü ve resmen halka bu operasyonlarla; benden başka çareniz yok mesajı veriyor ve bende diyorum Chp değil hırsız kendi ağzı ile ben diktatörüm bile dese sırf Akp nin defolup gitmesi için chp ye oy vereceğim

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme193
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Haber YorumlarıMEHMET ZEKI:

akp seçimi kaybetsin yine gitmeyecek. yemin etmiş adam

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme127
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Haber Yorumlarısamet:

bu akp bize iktidar iznü vermeyecek .

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme121
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