28 Şubat'ın yıl dönümünde AK Parti Uşak İl Başkanlığı'ndan 81 ilde eşzamanlı açıklama

Ak Parti Uşak İl Başkanlığı, 28 Şubat post-modern darbesinin 29. yıl dönümü nedeniyle parti binasında bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı Aykut Eryanık, AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bitik ve partililer katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan İl Başka Yardımcısı Eryanık; "Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır." dedi.

28 Şubat zihniyetinin hala potansiyel bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Eryanık; "AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz." dedi.

Darbeci zihniyet karşısında AK Parti'nin kararlılığını vurgulayan Eryanık; "Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - UŞAK

