Yasav: '28 Şubat'ın 'Bin yıl' hayali 29 yılda çöktü'

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, darbeci zihniyetin milletin vicdanında mahkum edildiğini belirterek, "Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen post-modern darbenin 29. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Yasav, 28 Şubat sürecinin millet iradesine ve milletin değerlerine yönelik bir müdahale olduğunu belirterek, darbeci anlayışın tarihin çöp sepetine atıldığını ifade etti.

"Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997'de aldığı kararlar, Refah-Yol hükümetine dayatılmış; millet iradesine balans ayarı yapılmak istenmiştir" diyen Yasav, söz konusu sürecin sadece siyasi iktidarı değil, toplumun tüm kesimlerini hedef aldığını kaydetti.

28 Şubat'ın bir mühendislik projesi olarak toplumu, siyaseti, ekonomiyi, yargıyı ve eğitimi yeniden dizayn etmeyi amaçladığını dile getiren Yasav, özellikle inanç özgürlüğüne yönelik uygulamaların derin yaralar açtığını vurguladı.

Başörtüsü yasakları, katsayı uygulaması, imam hatiplerin orta kısımlarının kapatılması ve kamuda yürütülen fişlemelere dikkat çeken Yasav, "Yaklaşık 6 milyon insan fişlendi. İnancının gereğini yerine getiren insanlar soruşturmalara uğradı, görevlerinden edildi, eğitim hakları engellendi" ifadelerini kullandı.

Dönemin askeri ve bürokratik kadrolarının medya, iş dünyası ve bazı sivil toplum yapılarıyla birlikte hareket ettiğini belirten Yasav, darbecilerin 'bin yıl sürecek' söyleminin milletin kararlı duruşu sayesinde tarihe gömüldüğünü söyledi.

Yasav açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "28 Şubat darbecileri yargılandı, rütbeleri söküldü ve mahküm edildi. Ancak onlar için en büyük ceza milletimizin vicdanında mahküm olmalarıdır. Milletimiz darbecileri bin yıl sürecek bir utanca mahküm etmiştir."

Eğitim-Bir-Sen olarak sürecin tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğine inandıklarını belirten Yasav, özellikle medya, siyaset ve ekonomi ayağının tam anlamıyla ortaya çıkarılmasının, benzer girişimlere karşı toplumsal bilinci güçlendireceğini ifade etti.

Yasav, açıklamasını, "Biz her zaman sivil iradeden, özgürlüklerden ve adaletten yana olduk. Vesayetçi ve darbeci anlayışlara karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. 28 Şubat'ı unutmayacak, unutturmayacağız" sözleriyle tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı