26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

ORC Araştırma, 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" başlıklı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, Türkiye genelindeki siyasi parti oy tercihlerini ortaya koydu.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA BAŞA BAŞ YARIŞ

Araştırma sonuçlarına göre CHP yüzde 31,4 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 30,9 ile CHP'yi çok küçük bir farkla takip etti. İki parti arasındaki farkın yarım puanın altında kalması, seçim yarışının ne kadar dengeli olduğunu gözler önüne serdi.

MHP VE DEM PARTİ DE KAFA KAFAYA

Ankette MHP'nin oy oranı yüzde 7,5 olarak ölçülürken, DEM Parti yüzde 7,2 ile MHP'yi yakından izledi. İYİ Parti yüzde 5,5 oy oranına ulaşırken, Zafer Partisi yüzde 3,8, Büyük Birlik Partisi yüzde 3,1 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7 seviyesinde kaldı. Yerli ve Milli Parti yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,9 ve A Parti yüzde 1,4 oy oranıyla sıralamada yer aldı. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

SEÇİM DENGELERİNE DAİR İPUÇLARI

ORC'nin çalışması, iki büyük parti arasında başa baş bir tabloya işaret ederken, orta ölçekli partilerin toplam oy oranının da seçim dengelerinde belirleyici olabileceğini ortaya koydu. Anket sonuçları, olası bir genel seçimde ittifakların ve kararsız seçmenlerin kritik rol oynayacağını gösteriyor.