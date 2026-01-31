Haberler

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ORC Araştırma'nın 27–29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 200 kişiyle yaptığı ankete göre; CHP yüzde 31,4 oy oranıyla birinci parti konumuna yükselirken, AK Parti yüzde 30,9 ile çok küçük bir farkla ikinci sırada yer aldı. MHP yüzde 7,5 ve DEM Parti yüzde 7,2 ile orta sıralarda konumlanırken, İYİ Parti yüzde 5,5 oy aldı.

  • ORC Araştırma'nın 27-29 Ocak 2026 tarihlerinde 26 ilde yaptığı ankette CHP %31,4 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
  • Aynı ankette AK Parti %30,9 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.
  • Ankette MHP %7,5, DEM Parti %7,2, İYİ Parti %5,5, Zafer Partisi %3,8, Büyük Birlik Partisi %3,1, Yeniden Refah Partisi %2,7, Yerli ve Milli Parti %2,2, Saadet Partisi %1,9 ve A Parti %1,4 oy oranına ulaştı.

ORC Araştırma, 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" başlıklı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, Türkiye genelindeki siyasi parti oy tercihlerini ortaya koydu.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA BAŞA BAŞ YARIŞ

Araştırma sonuçlarına göre CHP yüzde 31,4 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 30,9 ile CHP'yi çok küçük bir farkla takip etti. İki parti arasındaki farkın yarım puanın altında kalması, seçim yarışının ne kadar dengeli olduğunu gözler önüne serdi.

MHP VE DEM PARTİ DE KAFA KAFAYA

Ankette MHP'nin oy oranı yüzde 7,5 olarak ölçülürken, DEM Parti yüzde 7,2 ile MHP'yi yakından izledi. İYİ Parti yüzde 5,5 oy oranına ulaşırken, Zafer Partisi yüzde 3,8, Büyük Birlik Partisi yüzde 3,1 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7 seviyesinde kaldı. Yerli ve Milli Parti yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,9 ve A Parti yüzde 1,4 oy oranıyla sıralamada yer aldı. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

SEÇİM DENGELERİNE DAİR İPUÇLARI

ORC'nin çalışması, iki büyük parti arasında başa baş bir tabloya işaret ederken, orta ölçekli partilerin toplam oy oranının da seçim dengelerinde belirleyici olabileceğini ortaya koydu. Anket sonuçları, olası bir genel seçimde ittifakların ve kararsız seçmenlerin kritik rol oynayacağını gösteriyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu