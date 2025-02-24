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26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

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ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankete göre; Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 19.6, AK Parti ise yüzde 19.2'lik kesimin desteğini aldı. DEM Parti'nin 5.8 ile üçüncü sırada yer aldığı araştırmada kararsızların oranı (yüzde 37.9) dikkat çekti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma'nın 26 ilde yaptığı araştırmada kararsızların oranının yüzde 37.9 olarak ölçülmesi dikkat çekti. Bu oran, herhangi bir siyasi partinin aldığı oy oranından daha yüksek oldu ve seçim dinamikleri açısından belirleyici bir faktör olarak öne çıktı.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA...

Kararsız seçmenlerin orantısal dağıtımı yapıldığında; Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 31.6 oy oranıyla birinci sırada, Adalet ve Kalkınma Partisi ise yüzde 30.9 ile ikinci sırada yer aldı.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

DİĞER PARTİLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI;

  • Demokrasi ve Atılım (DEM) Parti yüzde 9.3
  • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 9.0
  • İYİ Parti yüzde 4.3, Zafer Partisi yüzde 3.9
  • Yeniden Refah Partisi yüzde 3.7
  • Anahtar Parti yüzde 1.6
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1.4

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

DİĞER PARTİLERİN TOPLAMI YÜZDE 4.3

Ayrıca, ankette "Diğer" kategorisi ise yüzde 4.3 olarak belirlendi. Bu sonuçlar, partilerin son dönemlerdeki popülerliklerini ve seçmen tercihlerindeki dengeleri gösterirken, özellikle CHP ve AK Parti arasındaki çekişmeli durumu yansıtıyor.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Şu akpden kurtulduğunda millet bayram sevinci yaşayacak

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Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kararsızım oy kullanmayacağım darıldım kırıldım bozuldum üzüldüm diye nazlanıp tribe girerseniz başınıza gelecek olanlardan şikayet etmeye hakkınız olmaz

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSelim K:

Bunca çöküşe rağmen insanlar nasıl kararsız kalabiliyor anlamış değilim , normalinde şu düşünce olmalı iktidar olmasında karşısında kim olursa olsun oyum ona denmeli yani chp

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hiçbiri umut vermiyor. Vatandaşı düşünen yok. 149 bin lirayla geçinemeyen vekil , asgari ücretin de altında bir maaşla bir ay geçinmeye çalışanın halinden anlamaz.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ne yapsın millet, yolsuzluklardan hırsızlıklardan bezdi ama birinin diğerinden farkı olmadığınıda biliyor

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