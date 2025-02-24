26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma'nın 26 ilde yaptığı araştırmada kararsızların oranının yüzde 37.9 olarak ölçülmesi dikkat çekti. Bu oran, herhangi bir siyasi partinin aldığı oy oranından daha yüksek oldu ve seçim dinamikleri açısından belirleyici bir faktör olarak öne çıktı.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA...

Kararsız seçmenlerin orantısal dağıtımı yapıldığında; Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 31.6 oy oranıyla birinci sırada, Adalet ve Kalkınma Partisi ise yüzde 30.9 ile ikinci sırada yer aldı.

DİĞER PARTİLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI;

Demokrasi ve Atılım (DEM) Parti yüzde 9.3

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 9.0

İYİ Parti yüzde 4.3, Zafer Partisi yüzde 3.9

Yeniden Refah Partisi yüzde 3.7

Anahtar Parti yüzde 1.6

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1.4

DİĞER PARTİLERİN TOPLAMI YÜZDE 4.3

Ayrıca, ankette "Diğer" kategorisi ise yüzde 4.3 olarak belirlendi. Bu sonuçlar, partilerin son dönemlerdeki popülerliklerini ve seçmen tercihlerindeki dengeleri gösterirken, özellikle CHP ve AK Parti arasındaki çekişmeli durumu yansıtıyor.