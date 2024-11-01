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26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var

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SER-AR araştırma şirketinin 26 ilde 2 bin 200 kişiyle yaptığı seçim anketine göre; yüzde 29.7 ile CHP birinci parti, yüzde 28.1 ile AK Parti ikinci parti oldu. Ankette Yeniden Refah ve Zafer Parti'nin yüzde 7'lik seçim barajını geçmesi dikkat çekti.

Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken SER-AR araştırma şirketi, 26 ilde 2 bin 200 kişiyle yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADA 1 PUAN FARK VAR

Ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 29.7 ile CHP'den yana görüş bildirirken, yüzde 28.1'lik kesim ise AK Parti'den yana tavır aldı.

EN BÜYÜK SÜRPRİZİ YAPAN 2 PARTİ

Ankete göre en büyük sürprizi ise yüzde 7'lik seçim barajını geçen Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ve Ümit Özdağ'ın genel başkan olduğu Zafer Partisi yaptı.

İşte seçim anketinde partilerin oy oranları;

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıumut mergen:

31 MART HAZIMSIZLARI SODA IÇIN IYI GELIR CHP ARTIK 1 PARTI

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Haber Yorumlarıumut mergen:

SIYASI YAN KESICI ÜMIT ÖZDAG 7 ORANAMI ULAŞTI YAZIK BU MILLETIN AKLINA

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Haber Yorumlarıorhan eren:

oy kullanmayacagim.

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Haber YorumlarıRandom Teacher:

Hem ülke kötü yönetiliyor halimiz perisan diye aglarlar hem de baska partiye elleri gitmez. Ne yaptilar size büyü mü yaptilar anlamiyorum ki

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Haber Yorumlarıseennu:

La geçen gün akp yüzde 34 chp yüzde 26 demedinizmi milletin aklıyla dalgamı geçiyorsunuz bu milleti iyice salak yerine koydunuz.

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