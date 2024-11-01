26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var

Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken SER-AR araştırma şirketi, 26 ilde 2 bin 200 kişiyle yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADA 1 PUAN FARK VAR

Ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 29.7 ile CHP'den yana görüş bildirirken, yüzde 28.1'lik kesim ise AK Parti'den yana tavır aldı.

EN BÜYÜK SÜRPRİZİ YAPAN 2 PARTİ

Ankete göre en büyük sürprizi ise yüzde 7'lik seçim barajını geçen Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ve Ümit Özdağ'ın genel başkan olduğu Zafer Partisi yaptı.

İşte seçim anketinde partilerin oy oranları;