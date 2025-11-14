Haberler

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
Güncelleme:
ASAL Araştırma'nın Kasım 2025 anketine göre seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı olarak en çok tercih ettiği isim yüzde 36,2 ile Recep Tayyip Erdoğan oldu. Mansur Yavaş yüzde 22 ile ikinci, Ekrem İmamoğlu yüzde 20,4 ile üçüncü sırada yer aldı. Selahattin Demirtaş yüzde 5,6, Özgür Özel yüzde 3,2 oranında destek alırken, Hakan Fidan'ın oy oranı yüzde 3 olarak ölçüldü.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından 1–9 Kasım 2025 tarihleri arasında 26 ilde yapılan "Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" başlıklı ankette, seçmenlerin yüzde 36,2'si tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

YAVAŞ, İMAMOĞLU'NU GERİDE BIRAKTI

Ankette ikinci sırada yüzde 22 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı. Onu yüzde 20,4 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

DEMİRTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Selahattin Demirtaş yüzde 5,6 ile dördüncü olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy oranı yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

Diğer isimlerin oranları ise şöyle sıralandı:

  • Hakan Fidan : %3,0
  • Müsavat Dervişoğlu: %2,0
  • Ümit Özdağ: %1,5
  • Fatih Erbakan: %1,4
  • Yavuz Ağıralioğlu: %1,0
  • Ali Babacan: %0,4
  • Kararsız/Fikrim yok: %3,3

2015 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Çalışma, 18 yaş üzeri 2015 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmanın yüzde 95 güven aralığında ve ±2,5 hata payı ile yapıldığı belirtildi.

İşte o anketin grafiği;

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
