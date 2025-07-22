26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
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ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı ankete göre; halkın yüzde 31,4'ü Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözebileceğine inanmıyor. AK Parti yüzde 23, CHP ise yüzde 17,6 oranında destekle ilk iki sırada yer aldı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın Temmuz 2025'te gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" seçmenin siyasilere olan güven düzeyini çarpıcı biçimde ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 31,4'ü mevcut siyasi partilerin hiçbirinin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine inanmadığını belirtti.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Araştırma sonuçlarına göre, "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna en fazla destek yüzde 23'le AK Parti'ye verildi. İkinci sırada yer alan CHP ise yüzde 17,6'lık oranla dikkat çekti. Bu iki partiyi yüzde 5,4 ile DEM Parti, yüzde 4 ile MHP ve yüzde 2 ile İYİ Parti takip etti.

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

DİĞER PARTİLER DÜŞÜK ORANLARDA KALDI

Zafer Partisi yüzde 1,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,4, "diğer" partiler ise toplamda yüzde 3,2 oranında güven oyu aldı. Öte yandan, katılımcıların yüzde 10,2'si bu soruya "Fikrim yok/Cevap yok" şeklinde yanıt verdi.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 26 ilde, 1985 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, 18 yaş ve üzeri seçmen nüfusunu temsil eden örneklemle yapıldı. Araştırma, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yürütüldü. Sonuçlar, yüzde 95 güven aralığında değerlendirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (26)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

hepsi rezil ama akp tam rezil

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Haber YorumlarıErol Acik:

Eğer bu başımıza gelenler CHP başımızdayken gelseydi yemeye ekmek bulamazdık

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Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

CHP komple AKP ye katılmalı böylelik ile bir çok şey doğru gitmeye başlar.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme140
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Haber YorumlarıÖzkan Nebioğlugil:

Bu ne demek oluyor? Bu tablo milletin partilerden umudunu kestiğini gösteriyor. Asgari ücretli, emekli, memur, çiftçi perişan. Hükümet ülkeyi enkaza çevirdi, muhalefet den de cacık olacak durum yok..

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıozgurilhan89:

kimseye oy yok

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Dhodınt sistemine göre verilmeyen oylar oy alanlar arasında bölüştürülür daha kaç kere diyeceğiz bağımsız adaylara oy verin

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Haber Yorumlarıvatandaş:

asgari ücretliye verilen ücret. vekil ve kamuda çalışanların aldığı maaş ve yılda iki kez zam yapanlar garibanı düşünür mü? hepsi cebini doldurma peşinde. millete laf cambazlığı yapıyorlar.

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