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2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gelişmeyi duyuran Bakan Yerlikaya "Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok" dedi.

Son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamayla 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 19 bin 940 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) "Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara" yönelik düzenlenen operasyonlarda;

  • 0-5 yıldır aranmakta olan 195.790 şahıs,
  • 5-10 yıldır aranmakta olan 1.249 şahıs,
  • 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam: 197.940 kişi yakalandı.

"ENİNDE SONUNDA YAKALARIZ"

Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok.

Geçen hafta da; Karabük'te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydından 48 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;

  • Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve
  • Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E. isimli şahıs yakalandı.

"HAPİS KARARIYLA ARANANLAR İÇİN HER İŞ VE İLÇEDE ÖZEL EKİPLER KURDUK"

Karabük İl Jandarma Komutanlığımızı ve JASAT Ekiplerimizi tebrik ediyorum. Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. Durumundan şüphelendiğiniz kişileri 112'ye bildirin. Biz gereğini yapalım."

2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 19 bin 940 şüpheli yakalandı

2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Yakalandı ve çıkarıldığı mahmemece serbest bırakıldı

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Yakalamadınız, cezası ertelenen 3-5 yıl cezası olan normal vatandaşları içeri aldınız, asıl suçlular piyasada cirit atıyor, önce fuhuşturucu bakanınızın adamları elini kolunu sallaya sallay geziyor

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSMMM:

BU HÜKÜMETİN HİÇBİR BÜROKRATININ TEK KİLMESİNE İNANMAM.O İNANCIMIZI BİTİRDİNİZ SİZ SAÇMA SAPAN POLİTİKALARINIZLA.

Yorum Beğen93
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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Onları yakalarken 20 milyondan fazla mülteci kacak vs vs vs var onları gördünmu yalan makinesi ali

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Haber Yorumlarıdehide:

Reis başımızda oldukça adaletten kaçış olamaz. Yargıya gereken önemi veren tek liderdir kendisi. Suç oranları da bu yüzden düşüyor. Türkiye adaletle anılıyor artık cumhurbaşkanımız sayesinde

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

buna kendi seçmeni bile inanmıyor. herkesin inanmasını bekliyor.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

suclu burda din Allah ile kul arasinda deyip Dinin anlatilmasini yasanmasini engeleyen insanlardir da çünkü bpyle diyen zihniyet yuzunden Din yeteri anlatilmadigi icin suan insanların cogu kelimei sehadeti imanin sartlarini bilmiyor eger Allah Dini gizli yasa deseydi neden camilerde namaz kil dedi neden cuma namazini farz kildi neden başını ort dedi o zamn derdi ki namazini evinde kil ortunme ki kimse senin musluman olduğunu bilmesin derdi burda Allah in adi heryere asil dedigimizde karsi çıkanlara inanmayin cunku ya ateistler ya tekel bayiiviler ya da alkol icenler ya da baska inancta olanlardir kanmayin kendileri istiyorlar ki Din ulkede yer edinmesin ki boylece cikarlarina zarar gelmesin siz heryere asin Allah Kuranda kendisine duyulan sevginin gizlice yasanmasini istemez hatta der ki Allah i atalarinizi andiginizdan daha buyuk bir şevkle Allah i anin der islam acik yasanmazda heryere adi yazilmazsa unutulur çocuklarımızin Dini bilincleri gelişmez ve ateistlesirler imansiz ölürler ne cok din dusmani var ulkede gercekten şok edicidir

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

kaç bini adlı kontrol ile serbest bırakıldı?

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Haber Yorumlarıabdurrahman arslan:

Nekadar gurur verici bakanım. Bunlar neden suç işlemiş biz toplum olarak nereye gidiyoruz. Gerçekten aile olarak devlet olarak yeterince egitilemiyormuyuz. . Yada insanlar nasıl olsa cezası yok mu diyor. Burda gerçekten adalet herkese eşit mi. Biri Gidiyor biryerini çiziyor beni darp etti al raporu ondansonra ver cezayı. Hakim savcısı demiyorki gerçekten böylemi oldu yani buşahsa iftiramı attı .sormuyor . Neymiş doktor raporu var . Ver cezayı.

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

bu sokaktakiler kim ..n o zaman ??????

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