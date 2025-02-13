2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı

Son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamayla 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 19 bin 940 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) "Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara" yönelik düzenlenen operasyonlarda;

0-5 yıldır aranmakta olan 195.790 şahıs,

5-10 yıldır aranmakta olan 1.249 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam: 197.940 kişi yakalandı.

"ENİNDE SONUNDA YAKALARIZ"

Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok.

Geçen hafta da; Karabük'te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydından 48 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve

Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E. isimli şahıs yakalandı.

"HAPİS KARARIYLA ARANANLAR İÇİN HER İŞ VE İLÇEDE ÖZEL EKİPLER KURDUK"

Karabük İl Jandarma Komutanlığımızı ve JASAT Ekiplerimizi tebrik ediyorum. Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. Durumundan şüphelendiğiniz kişileri 112'ye bildirin. Biz gereğini yapalım."