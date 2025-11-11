2 bin yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar

Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede "suç örgütü lideri" olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.

İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianamede yer alan tüm suçlamalar şöyle:

Doğrudan suçlamalar:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Rüşvet alma (47 kez)

İrtikap (9 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez)

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (3 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermek

Çevre kirliliğine neden olmak

Vergi usul kanununa muhalefet

Orman kanununa muhalefet

Maden kanunun muhalefet

"10 YILDA KAMU ZARARI 160 MİLYAR TL"

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

İddianamede "10 yıllık süreçte kamu zararı 160 milyar lira" denildi.