2 bin yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar

2 bin yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede "Suç örgütü lideri" olarak suçlanan İmamoğlu'na, 70 kez ihaleye fesat karıştırma, 47 kez rüşvet, 39 kez kamu kurumu zararına dolandırıcılık, 9 kez irtikap gibi suçlamalar yöneltildi. 142 eylemle ilgili olarak İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

  • Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.
  • Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve kamu zararına dolandırıcılık yer alıyor.
  • İddianamede 10 yıllık süreçte kamu zararının 160 milyar lira olduğu belirtildi.

Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede "suç örgütü lideri" olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.

İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianamede yer alan tüm suçlamalar şöyle:

Doğrudan suçlamalar:

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Rüşvet (12 kez)
  • Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
Dolaylı suçlamalar:
  • İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  • Rüşvet alma (47 kez)
  • İrtikap (9 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez)
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez)
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  • Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  • Suç delillerini gizleme (3 kez)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • Haberleşmenin engellenmesi
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermek
  • Çevre kirliliğine neden olmak
  • Vergi usul kanununa muhalefet
  • Orman kanununa muhalefet
  • Maden kanunun muhalefet

"10 YILDA KAMU ZARARI 160 MİLYAR TL"

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

İddianamede "10 yıllık süreçte kamu zararı 160 milyar lira" denildi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ne Akpliyim Ne Chp li... Ama bir belediye baskaninin, bu tur islere bulasma ihtimali yuksek. Sahsi da bulasmis olabilir. Deliller saglamsa, ceksin cezasini. Ancak ayni incelemeleri iktidar partili belediye baskanlarina da yapsinlar. onlarda bence ayni...dukkani kapanmasin diye akp li belediyelere rusvet vermek zorunda birakilan insanlari duyuyoruz... Yani bu rusvet isi, ulkeden temizlenmedikce rahat yok...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Selim Demir:

hiç parti tutmam demekki hırsızmış imamoğlu yoksa savcı neye dayanarak ceza verecekk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
