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19. Dönem SHP Milletvekili Mahmut Uyanık toprağa verildi

Politika Haberleri

19. Dönem SHP Milletvekili Mahmut Uyanık toprağa verildi 19. Dönem Sosyaldemokrat Halkçı Parti Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık son yolculuğuna uğurlandı.

19. Dönem SHP Milletvekili Mahmut Uyanık toprağa verildi

ANKARA - 19. Dönem Sosyaldemokrat Halkçı Parti Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık son yolculuğuna uğurlandı.

83 yaşındaki Mahmut Uyanık'ın cenaze namazı, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camiisi'nde kılındı. Cenaze törenine Uyanık'ın ailesinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve partinin diğer yetkilileri katıldı. Mahmut Uyanık'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru - Politika

Milletvekili Diyarbakır Ankara Shp Politika Haberler

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