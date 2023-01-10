15 Temmuz gecesi Akşener ile aralarında geçen diyaloğu anlatan İYİ Partili vekil, tepkilerin ardından özür diledi

15 Temmuz gecesi Meral Akşener ile aralarında geçen diyaloğu anlatan İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi, tepkilerin ardından özür dilemek zorunda kaldı. Espri yaptığını söyleyen Bahşi, "Hem kamuoyundan, hem genel başkanımdan, hem de partili arkadaşlarımdan özür diliyorum" dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Meral Akşener ile aralarında geçen diyaloğu anlatmıştı. O gece eşiyle birlikte Akşener'in evinde olduklarını söyleyen Bahşi,Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini söylemişti.

"BİR YERLERİMİZDEN ASARLAR"

Bahşi, "Bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı." demişti.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Bahşi'nin bu sözleri tepkileri de beraberinde getirdi. Gelen tepkiler üzerine Bahşi, bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak, "espri yaptım" sözleriyle kendini savundu. Bahşi, "Hem kamuoyundan, hem genel başkanımdan, hem de partili arkadaşlarımdan özür diliyorum" dedi.